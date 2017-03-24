Промоутер Джошуа: «Энтони встретится с настоящей легендой»

Менеджер чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко – Эдди Хирн, заявил, что его подопечный набрал устрашающий темп и сразится с настоящей легендой бокса.

Как признался промоутер британского боксера, он не сомневается в победе своего подопечного над Владимиром Кличко, а шоу на «Уэмбли» будет одним из самых ярких в истории бокса.



«В своем 19 поединке на профессиональном ринге Энтони Джошуа встретится с настоящей легендой — Владимиром Кличко, — цитирует Хирна BoxingScene. — Если это не самый интересный бой года, то какой тогда? Что такое спорт? Создавайте шоу и бои, которые люди никогда не забудут. 90 000 человек на крупнейшем стадионе Великобритании! Энтони Джошуа набрал устрашающий темп, но я верю, что 29 апреля он станет новым королем мирового бокса».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в истории бокса Великобритании.