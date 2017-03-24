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ГВОЗДИК: «Уорд не заслуживал победы в бое с Ковалевым, жду реванша»

Украинский боксер поделился ожиданиями от повторного поединка

  • 24.03.2017 19:49
  • 180 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Александр Гвоздик
© Sport.ua. Александр Гвоздик

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик поделился своими впечатлениями от боя россиянина Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом, который закончился победой Уорда довольно противоречивым единогласным решением судей, а также ожиданиями от боя-реванша этих боксеров:

«Андре Уорд проделал очень хорошую работу в бою с Сергеем Ковалевым, но недостаточную для победы. Бой-реванш? Я хочу, чтобы он состоялся. А кто победит - не знаю», - сказал Александр Гвоздик.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bonv
      bonv, 24.03.2017 19:52
    +1
    І знову переможе Андре.
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