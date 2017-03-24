ГВОЗДИК: «Уорд не заслуживал победы в бое с Ковалевым, жду реванша»

155 по безналу и половину от этого кешем, вот и логика.

Положил глаз на Зозулю, но после оглашения заявки на игру, сел в самолет и улетел обратно в манче...

та че там читать так за всех пишут кого тренера ставить нехотят вспомните слова гусева там тоже п...

гражданства лишить нельзя. Никаким судом. Исключение - если человек САМ написал заявление с прось...

А хто йому забороняє жити своїм життям? Його просто не хочуть бачити почестим Громадянином Луцька...

это просто работа любому предложи столько бабок поедет каждый темболее в стране нет работы та и з...

А что будем делать с теми украинцами , что ездят туда на заработки, по вахтах в Тюмень и т.п. Кр...