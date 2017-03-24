ГВОЗДИК: «Уорд не заслуживал победы в бое с Ковалевым, жду реванша»

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик поделился своими впечатлениями от боя россиянина Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом, который закончился победой Уорда довольно противоречивым единогласным решением судей, а также ожиданиями от боя-реванша этих боксеров:
«Андре Уорд проделал очень хорошую работу в бою с Сергеем Ковалевым, но недостаточную для победы. Бой-реванш? Я хочу, чтобы он состоялся. А кто победит - не знаю», - сказал Александр Гвоздик.
Источник — Boxingnews
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