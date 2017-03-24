Реванш Чисоры с Хелениусом состоится 27 мая

Промоутерская компания Sauerland Event официально объявила о том, что 27 мая на арене Hartwaal в столице Финляндии Хельсинки пройдет матч-реванш двух бывших чемпионов Европы в супертяжелом весе - финна Роберта Хелениуса (24-1, 15 КО) и британца Дерека Чисоры (26-7, 18 КО).
Напомним, что первый бой Дерека Чисоры и Роберта Хелениуса состоялся также в Хельсинки в декабре 2011 года, и очень спорную победу разделенным решением судей одержал в нем Хелениус.
Источник — Boxingnews
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