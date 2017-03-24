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Реванш Чисоры с Хелениусом состоится 27 мая

Поединок пройдет на арене Hartwaal в Хельсинки

  • 24.03.2017 20:52
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pro-box.ru. Дерек Чисора и Роберт Хелениус
© pro-box.ru. Дерек Чисора и Роберт Хелениус

Промоутерская компания Sauerland Event официально объявила о том, что 27 мая на арене Hartwaal в столице Финляндии Хельсинки пройдет матч-реванш двух бывших чемпионов Европы в супертяжелом весе - финна Роберта Хелениуса (24-1, 15 КО) и британца Дерека Чисоры (26-7, 18 КО).

Напомним, что первый бой Дерека Чисоры и Роберта Хелениуса состоялся также в Хельсинки в декабре 2011 года, и очень спорную победу разделенным решением судей одержал в нем Хелениус.

Источник — Boxingnews

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