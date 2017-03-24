Бывший соперник Усика возвращается на ринг

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки (26-1, 16 КО) проведет свой следующий бой 22 апреля в Легионово, Польша. Соперником Гловацки в этом бою станет боксер из Намибии Викапита Мероро (28-6, 14 КО).
Напомним, что в своем последнем бою Кшиштоф Гловацки проиграл единогласным решением судей украинцу Александру Усику.
Источник — Boxingnews
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