Менеджер Усика: «Сашу тренирует не Анатолий Ломаченко, а Расс Абнер»

Менеджер чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика Эгис Климас наконец-то представил свою точку зрения в вопросе расставания Усика с его тренером Джеймсом Али Баширом, который уверен, что инициатором данного решения был именно Климас:

«В основном это было его (Усика) решение. После последнего боя, он не был рад тому, как прошел последний тренировочный лагерь, и я знал это. Мы договорились, что поговорим об этом после боя. Бой закончился, и их пути разошлись. Он (Усик) сказал, что вернется в Украину, и внесет некоторые изменения, а я помог ему в этом настолько, насколько мог.

Сейчас он тренируется с Рассом Абнером. Анатолий (Ломаченко) не тренирует его, хоть все так думают. Его тренирует Расс Абнер. Он (Анатолий Ломаченко) помогает ему (Усику) в кое-каких направлениях, но его главный тренер - Расс Абнер», - сказал Эгис Климас.