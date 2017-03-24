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Менеджер Усика: «Сашу тренирует не Анатолий Ломаченко, а Расс Абнер»

Эгис Климас рассказал, как обстоят дела в тренировочном лагере украинского боксера

  • 24.03.2017 22:31
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  • 1 комментария
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ucnlive.com. Александр Усик
© ucnlive.com. Александр Усик

Менеджер чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика Эгис Климас наконец-то представил свою точку зрения в вопросе расставания Усика с его тренером Джеймсом Али Баширом, который уверен, что инициатором данного решения был именно Климас:

«В основном это было его (Усика) решение. После последнего боя, он не был рад тому, как прошел последний тренировочный лагерь, и я знал это. Мы договорились, что поговорим об этом после боя. Бой закончился, и их пути разошлись. Он (Усик) сказал, что вернется в Украину, и внесет некоторые изменения, а я помог ему в этом настолько, насколько мог.

Сейчас он тренируется с Рассом Абнером. Анатолий (Ломаченко) не тренирует его, хоть все так думают. Его тренирует Расс Абнер. Он (Анатолий Ломаченко) помогает ему (Усику) в кое-каких направлениях, но его главный тренер - Расс Абнер», - сказал Эгис Климас.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bohdanshevchenko
      bohdanshevchenko, 24.03.2017 22:39
    0
    Уйти от Башира, с которым стал чемпионом, к катмену Уайлдера? Да уж...
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