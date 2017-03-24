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Майки ГАРСИЯ: «Ломаченко лишь повторяет то, что уже делал я»

Американский боксер не понимает, за что украинца считают большой звездой бокса

  • 24.03.2017 23:18
  • 837 просмотров
  • 4 комментария
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boxing.com. Майки Гарсия
© boxing.com. Майки Гарсия

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия заявил, что не понимает, за что чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко считается одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории:

«Его побил опытный боец — Орландо Салидо. После этого Ломаченко стал гораздо лучше. Сейчас он делает то, что я делал три или четыре года назад. Он не смог побить Салидо, в бою с которым я полностью доминировал.

Затем он дрался с Мартинесом, которого я уже ранее нокаутировал. И тут вдруг он становится большой звездой бокса. За что? За повторение того, что я уже делал?» - сказал Гарсия в интервью CBS Sports.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    gayday_2018@mail.ua
      gayday_2018@mail.ua, 24.03.2017 23:29
    +8
    А ты проверь и узнаешь за что.
    Ссылка
    rotoff
      rotoff, 24.03.2017 23:36
    +4
    gayday_2018@mail.ua, 24.03.2017 23:29
    А ты проверь и узнаешь за что.
    Судя по 36-0 не все так очевидно
    Ссылка
    Сергей Федина
      Сергей Федина, 24.03.2017 23:50
    +4
    Если они встретятся, будет наверное лучший бой.
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    Jeck
      Jeck, 25.03.2017 00:18
    +2
    Досить непоганий боксер.
    Сильний нокаутер з досить розсудливими і чіткими ударами.
    Якщо попадає, то добиває точно і без зайвої мететушні.
    Але Ломаченко все-таки швидший і технічніший.
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