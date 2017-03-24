Майки ГАРСИЯ: «Ломаченко лишь повторяет то, что уже делал я»

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия заявил, что не понимает, за что чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко считается одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории:
«Его побил опытный боец — Орландо Салидо. После этого Ломаченко стал гораздо лучше. Сейчас он делает то, что я делал три или четыре года назад. Он не смог побить Салидо, в бою с которым я полностью доминировал.
Затем он дрался с Мартинесом, которого я уже ранее нокаутировал. И тут вдруг он становится большой звездой бокса. За что? За повторение того, что я уже делал?» - сказал Гарсия в интервью CBS Sports.
Источник — Boxingnews
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Сильний нокаутер з досить розсудливими і чіткими ударами.
Якщо попадає, то добиває точно і без зайвої мететушні.
Але Ломаченко все-таки швидший і технічніший.
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