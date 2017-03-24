Майки ГАРСИЯ: «Ломаченко лишь повторяет то, что уже делал я»

Враховуючи стан нашого футбола , хлопці і так непогано зіграли + хорвати це збірна в якій грають ...

дибіл! На нас какцапи напали і в країні війна. А ти хочеш, щоб все було заєб*сь і збірна наша рва...

Я вопрос задал вообще-то.

бачу, ви віруючий, Ростик...вірити і підтримувати треба тих, хто віддає взаємністю, приносить поз...

пара центральных защитников это просто анал. Вместо "Толик-Пас назад" появился "К...

власть угробила все в украине

один единственный раз такое случилось, - удалось подать, а тому удалось скворечник подставить...и...

Самое разочерование это игра Кучера!!! Тот игрок которого он опекал свободно оработал и пробил в ...

Жаль, що невеличка Хорватія перемагає, але нічого , головне вірити в збірну , 2-ге місце поправу ...