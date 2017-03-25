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Роберт ХЕЛЕНИУС: «В первом бою я побил Чисору одной рукой»

Финский боец поделился ожиданиям от реванша с британцем

  • 25.03.2017 11:24
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boxingplanet.ru. Роберт Хелениус
© boxingplanet.ru. Роберт Хелениус

Финский супертяжеловес Роберт Хелениус прокомментировал подписание контракта на бой-реванш с британцем Дереком Чиорой, которого он победил крайне спорным разделенным решением судей в декабре 2011 года:

«Перед нашим первым боем я повредил правое плечо, и мне пришлось все 12 раундов боксировать с одной рукой. Если я смог побить его с одной рукой, то не вижу никаких проблем, чтобы сделать это с двумя. После того, как я побью Чисору, я окажусь в хорошей позиции для того, чтобы претендовать на мировые титулы», - сказал Роберт Хелениус.

Источник — Boxingnews

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