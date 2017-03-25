Роберт ХЕЛЕНИУС: «В первом бою я побил Чисору одной рукой»

Финский супертяжеловес Роберт Хелениус прокомментировал подписание контракта на бой-реванш с британцем Дереком Чиорой, которого он победил крайне спорным разделенным решением судей в декабре 2011 года:
«Перед нашим первым боем я повредил правое плечо, и мне пришлось все 12 раундов боксировать с одной рукой. Если я смог побить его с одной рукой, то не вижу никаких проблем, чтобы сделать это с двумя. После того, как я побью Чисору, я окажусь в хорошей позиции для того, чтобы претендовать на мировые титулы», - сказал Роберт Хелениус.
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.