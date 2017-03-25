Дерек ЧИСОРА: «Никакие оправдания Хелениусу не помогут»

Британский супертяжеловес Дерек Чисора скептически относится к словам финна Роберта Хелениуса, заявившего, что в первом бою с Чисорой он боксировал с травмой правого плеча:
«В прошлый раз было весело в ринге, и все знают, кто выиграл тот бой. Хелениус может оправдываться, как хочет, но это не поможет ему 27 мая в реванше!», - сказал Дерек Чисора.
Источник — Boxingnews
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