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170 тысяч американцев купили трансляцию боя Головкин - Джейкобс

Это на 17 тысяч больше, чем было продано в бою Головикна с Дэвидом Лемье

  • 25.03.2017 12:56
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klitschko-brothers.com. Геннадий Головкин и Дэниел Джейкобс
© klitschko-brothers.com. Геннадий Головкин и Дэниел Джейкобс

Стали известны показатели продаж платных трансляций на бой казахастанца Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который состоялся в прошлую субботу и закончился победой Головкина единогласным решением судей.

Как сообщает Yahoo! Sports, в США были проданы около 170 тысяч трансляций боя Головкин - Джейкобс. Это на 17 тысяч больше, чем было продано в бою Геннадия Головикна с Дэвидом Лемье, который состоялся в ноябре 2015 года и стал первым поединком Головкина, транслировавшимся по системе PPV.

Источник — Boxingnews

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