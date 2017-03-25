Виталий КЛИЧКО: «Я счастлив, что у меня есть младший брат»

Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, почетный «Вечный» чемпион по версии WBC легендарный украинец Виталий Кличко поздравил с Днем рождения своего, не менее, легендарного брата Владимира.

«Я очень счастлив, что у меня есть младший брат. И для меня никогда не имели значения его статус всемирной звезды, разнообразные регалии. Потому что в наших отношениях не это главное. Я радуюсь его победам и достижениям как своим, я готов всегда поделиться с ним всем, что я имею.

Я счастлив, когда счастлив он, а когда Володя не в настроении - печалюсь вместе с ним. И я очень благодарен нашей маме, потому что лучшего подарка мне нельзя было выдумать. Люблю тебя. С Днем рождения, Брат!»