Тренер Головкина: «Кличко нокаутирует Джошуа»

Тренер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес в интервью BaylorIC TV дал свой прогноз на бои Энтони Джошуа - Владимир Кличко и Джозеф Паркер - Хьюи Фьюри:

О бое Паркер - Фьюри: «Паркер победит. Думаю, он просто слишком хорош для Хьюи».

О бое Кличко - Джошуа: «Кличко победит нокаутом».