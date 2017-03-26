Тренер Головкина: «Кличко нокаутирует Джошуа»

Тренер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес в интервью BaylorIC TV дал свой прогноз на бои Энтони Джошуа - Владимир Кличко и Джозеф Паркер - Хьюи Фьюри:
О бое Паркер - Фьюри: «Паркер победит. Думаю, он просто слишком хорош для Хьюи».
О бое Кличко - Джошуа: «Кличко победит нокаутом».
Источник — Boxingnews
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