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Тренер Головкина: «Кличко нокаутирует Джошуа»

Абель Санчес поделился ожиданиями от грядущих боев

  • 26.03.2017 10:22
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khabar.kz. Абель Санчес
© khabar.kz. Абель Санчес

Тренер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес в интервью BaylorIC TV дал свой прогноз на бои Энтони Джошуа - Владимир Кличко и Джозеф Паркер - Хьюи Фьюри:

О бое Паркер - Фьюри: «Паркер победит. Думаю, он просто слишком хорош для Хьюи».

О бое Кличко - Джошуа: «Кличко победит нокаутом».

Источник — Boxingnews

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