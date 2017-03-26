Линарес защитил титул чемпиона мира WBA, побив Кроллу

Manchester Arena, Манчестер, графство Ланкашир, Англия. Венесуэльский технарь Хорхе «El Niño de Oro» Линарес (42-3, 27 КО) защитил звание «обычного» чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг), в рамках немедленного матча-реванша ещё раз перебоксировав британца Энтони Кроллу (31-6-3, 13 КО) и заполучив единогласное решение судей.

Проживающий в японской столице «Золотой мальчик», который на 32-м году жизни уже давно не мальчик, на этот раз решил не усложнять себе задачу и отбоксировал внимательнее, чем в прошлый раз. Если осенью был конкурентный бой, то 25 марта временами получилось деклассирование.

Работа ног, скорость, комбинационная работа и акцент на точность, а не количество, позволили чемпиону вполне комфортно набирать очки с периферии, пока Энтони почти без ударов преследовал его по рингу, изредка нанося тычок в туловище или наугад бросая правый хук.

Начиная с 5-го раунда, Линарес стал работать более активно и мощно. Над левым надбровьем Кроллы появилась «сечка».

Одну из атак претендента в 7-м раунде венесуэлец красиво прервал аперкотом слева, отправив того в нокдаун. Добить потрясённого противника Линарес не смог, а в следующей трёхминутке британец даже неплохо помахался, записав её на свой счёт.

Ближе к чемпионским раундам Хорхе традиционно начал испытывать проблемы с выносливостью и стал чаще пропускать, вновь подтвердив свой изъян — хорош в атаке, но с проблемами в защите. Тем не менее, чемпион взял себя в руки и довёл поединок до заслуженной победы.

Итог матча-реванша — трижды 118-109 в пользу Линареса.

Хорхе также является «бриллиантовым» чемпионом WBC, что делает его обязательным претендентом для американца Майки Гарсии.

24 сентября 2016 года, ровно полгода назад, на этой же арене Линарес победил Кроллу также единогласным решением (115-114, 115-113, 117-111) и отобрал у британца титул. В том бою Хорхе впервые в карьере прошёл полноформатную дистанцию — 12 раундов.