Питер ФЬЮРИ: «В бою с Джошуа отдаю преимущество Кличко»

Наставник и отец Хью Фьюри, а также дядя экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри – Питер Фьюри заявил, что считает Владимира Кличко фаворитом в бою с Энтони Джошуа, который 29 апреля пройдет в Лондоне.

Об этом Питер, который занят подготовкой своего сына к запланированному на 6 мая бою за титул WBO в супертяжелом весе против новозеландца Джозефа Паркера, рассказал в интервью Оntheropesboxing. По мнению Фьюри-старшего, вистов Джошуа добавляет и его тренер Роб Маккрекен.

«Думаю, у Энтони хорошие шансы на победу, - отметил Питер Фьюри. – У него толковый тренер. Роберт Маккрекен - очень умный парень. Я думаю, мы получим хороший бой и, думаю, если Кличко настроится надлежащим образом, то он победит. Кличко – очень опытный боец, если он будет хорошо готов, то это будет хорошая ночь для Владимира. И наоборот. Все зависит от настроя Кличко. Голодного Кличко, который хочет вернуть пояса, я вижу победителем боя. Джошуа – младше, но он также должен быть голоден. Уверен, Маккрекен вытащит все лучшее из этого парня, но я бы отдал преимущество Кличко».

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в истории бокса Великобритании.