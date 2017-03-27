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Шотландский боксер умер от сердечного приступа из-за сгонки веса

20-летний спортсмен пытался быстро сбросить вес перед поединком

  • 27.03.2017 14:49
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The Telegraph. Джордан Коу
© The Telegraph. Джордан Коу

Шотландец Джордан Коу скончался, пытаясь сбросить вес к поединку по правилам тайского бокса, который должен был состояться в воскресенье.

20-летний спортсмен получил сердечный приступ, тренируясь в утяжеленном костюме для сгонки веса.

Коу переехал в Бангкок для занятий тайским боксом и планировал летом вернуться в Шотландию.

Источник — ТАСС

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