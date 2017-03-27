Шотландский боксер умер от сердечного приступа из-за сгонки веса

Шотландец Джордан Коу скончался, пытаясь сбросить вес к поединку по правилам тайского бокса, который должен был состояться в воскресенье.
20-летний спортсмен получил сердечный приступ, тренируясь в утяжеленном костюме для сгонки веса.
Коу переехал в Бангкок для занятий тайским боксом и планировал летом вернуться в Шотландию.
Источник — ТАСС
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