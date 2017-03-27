Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, уже планирует свой распорядок после боя с украинцем. По сообщениям британских СМИ, 10 июня Джошуа станет гостем благотворительного вечера в Бирмингеме

Мероприятие, которое уже сейчас вовсю раскручивается, пройдет в одном из отелей города, а гости, о чем говорится в рекламном материале, смогут насладиться несколькими блюдами и атмосферой настоящего бразильского карнавала. Ведущими вечера станут британский журналист Гарет Дэвис и ирландский комик Аль Форан.

Вход на благотворительный вечер будет платным. Обычный билет обойдется в 79 фунтов. Если вы купите «серебряный билет», стоимостью в 169 фунтов, то получите возможность сфотографироваться с Джошуа. Обладатели «золотого билета» - 299 фунтов, кроме совместного фото с боксером, смогут получить место за столом и перчатки с автографом Джошуа.

Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в истории бокса Великобритании.