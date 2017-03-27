Холифилд проведет выставочный бой с бывшим нигерийским губернатором

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Эвандер Холифилд в мае проведет выставочный бой с бывшим губернатором нигерийского штата Лагос Бола Ахмедом Тинубу.

Поединок пройдет 25 мая в Лагосе в рамках благотворительной акции по сбору денежных средств на борьбу с проблемами со здоровьем людей в Африке.

В мае 2015 года Холифилд одержал победу в благотворительном поединке с американским политиком Миттом Ромни.

Холифилд за свою карьеру завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской федерации (WBF). Он является серебряным призером Панамериканских игр 1981 года и бронзовым призером Олимпийских игр 1984 года. Единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, а также боксер, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первом тяжелом и тяжелом.

В декабре 2016 года Холифилд был включен в Международный зал боксерской славы.