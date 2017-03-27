Премьер-министр Самоа готов профинансировать бой Паркер – Фьюри

Правительство Самоа готово включиться в организацию запланированного на 6 мая боя за титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе, в котором 6 мая в Окленде обладатель пояса новозеландец Джозеф Паркер встретится с британцем Хью Фьюри.



Об этом сообщают новозеландские СМИ, акцентируя внимание на том, что промоутерская компания Duco Events, выигравшая торги на проведение боя, обратилась за помощью к Самоа. Компания, представляющая интересы Джозефа Паркера, выиграла торги, предложив за право провести бой 3 миллиона долларов. За поединок чемпион заработает 1,8 млн., Фьюри —1,2 млн. Сейчас же совладелец Duco Events Дэвид Хиггинс планирует отправится в столицу Самоа - Апиа, чтобы обсудить ситуацию с премьер-министром страны Туйлайепа Малиелегаои.



«Я встречусь с ним, и тогда мы обсудим и поговорим о том, что нужно сделать, - заявил премьер-министр. – Мы обговорим все возможные формы сотрудничества».



Отметим, что для Самоа это будет не первый опыт. К примеру, эта страна выделила 140 000 долларов на последний бой Паркера в Окленде, в котором он, победив Энди Руиса, завоевал титул чемпиона мира. Сейчас же Туйлайепа Малиелегаои заявил, что его правительство готово рассмотреть возможность еще одной инвестиции. Решающим фактором в пользу принятия такого решение может стать трансляция боя Паркер – Фьюри на британском телевидении, что позволит Самоа повысить свою туристическую привлекательность.



Джозеф Паркер, завоевав титул чемпиона мира WBO, совершил турне по Самоа, а чуть позже был награжден Орденом Самоа за заслуги, став самым молодым его кавалером в истории.