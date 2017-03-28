Промоутер Джошуа: «Бой Хэя с Джошуа абсолютно мертв на данный момент»

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа и обладателя титула WBC в крузервейте Тони Беллью, рассказал о перспективах своих подопечных.

По словам Хирна, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй, сенсационно проигравший Беллью, потерял шансы встретиться с Джошуа. Более того, единственный шанс Хэя направить свою карьеру в нужное русло – провести реванш с Беллью.

«Конечно, никогда не говори никогда, особенно в супертяжелом дивизионе, однако бой Хэя и Джошуа абсолютно мертв в данный момент. Единственное, о чем мы можем говорить применительно к Хэю, его реванш против Беллью, - цитирует Хирна Sky Sports. - Я слышал заявление Хэя в соцсетях, он стремится к возвращению чемпионского титула в супертяжелом весе. Думаю, он достаточно хорош, чтобы продолжать боксировать и возможно достичь поставленной цели, но он только что был остановлен Беллью. Травма или никакая травма, уже неважно: он проиграл бой. Поэтому для Хэя единственный шанс повернуть свою карьеру – реванш с Беллью. У Тони есть пять-шесть вариантов будущих боев, у Дэвида - только один. Мы понимаем, какой будет интерес к реваншу Хэя и Беллью и будем рассматривать такую возможность».

Правда, по словам Хирна, организовать матч-реванш будет непросто. «Не забывайте, что в первом бою Белью пришлось пойти на серьезные уступки, чтобы заполучить этот поединок, чего он точно не станет делать при организации матча-реванша. Так что это может стать самым большим камнем преткновения», - отметил Хирн.