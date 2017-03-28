Сергей РАДЧЕНКО: «В лагере Кличко нас стегали плетками»

В гостях у Sport.ua побывал спарринг-партнер Владимира Кличко Сергей Радченко. Украинец рассказал о нюансах спаррингах в тренировочном лагере Владимира Кличко, своих диалогах через гугл-переводчик с Энтони Джошуа и многом другом

В ОДНОМ НОМЕРЕ С ДЖОШУА

— Если я не ошибаюсь, вы с Энтони Джошуа во время подготовки к бою Владимира Кличко с Кубратом Пулевым были соседями по номеру?

— Да. Когда был первый сбор, так получилось, что мы жили в одном номере с Джошуа. Было ограниченное количество мест, а хотели, чтобы я приехал, Джошуа уже был там. Тогда были задержки с визой, поэтому я приехал на вторую неделю, то есть пробыл там полторы недели.

— Что из себя представляет Джошуа как человек, как боксер?

— Парень очень интеллигентный. Обычно темнокожие, даже те, которые были в том же лагере из Америки, шумные ребята. А Джошуа - воспитанный, культурный парень.

— Как общались с Энтони? Знаю, что не очень хороший у тебя английский...

— О чем-то элементарном мы могли поговорить, но, если хотели поговорить о чем-то более интересном — чтобы достаточно хорошо друг друга понимать, включали ноутбук, Google-переводчик и печатали друг другу текст.

— Чем удивлял Джошуа в этих диалогах?

— Учитывая то, что читаешь, особо ничем не удивлял, просто показывал, что он культурный, воспитанный парень, сдержанный. И, учитывая то, что на тот момент он уже был олимпийским чемпионом, боксером-профессионалом, скромный.

— Вы видели его спарринги с Владимиром собственными глазами?

— Да, конечно. Не было такого, что можно было пропустить тренировку. Поэтому даже если попадало на тот день, когда ты отдыхаешь — ты все равно находишься в зале и смотришь, как работают другие ребята.

— Энтони выглядел конкурентоспособным на фоне Владимира?

— Да, он показывал довольно неплохой спарринг. Может быть, даже одним из лучших спарринг-партнеров был на тот момент, составлял наибольшую конкуренцию Кличко. Но все-таки чувствовалась где-то его неуверенность, где-то неопытность, возможно. Все равно Владимир Кличко был на голову выше, и это учитывая то, что Энтони не работал все 12 раундов. Он работал обычно 2-4 раунда, потому что, как правило, Владимир меняет спарринг-партнеров: 4-6 человек меняется за один спарринг. Но, поскольку Энтони тоже готовился к бою, попросили, чтобы он отработал 6 раундов. Конечно же, на фоне небольшого количества раундов (4-6) Энтони выглядел неплохо. Неизвестно, что было бы, если бы пришлось отбоксировать 12 раундов.

— Можно ли утверждать, что Энтони был лучшим среди спарринг-партнеров Владимира в том тренировочном лагере?

— Именно в том лагере, может быть, он и был лучшим спарринг-партнером. Но сложно сказать, потому что не все спарринг-партнеры выкладываются на полную мощь. Каждый выходит — и показывает свою работу. У каждого боксера, который готовится к бою, в частности у Владимира, расписан какой-то план, он не боксирует во всех раундах одинаково. Кто-то в одном спарринге против Владимира лучше выглядел, кто-то — в другом, поэтому сложно сказать.

СИСТЕМА СПАРРИНГОВ КЛИЧКО

— Спарринги у Владимира обычно длятся три недели. Вы тогда приехали на вторую неделю...

— У него в основном три недели спарринги, это основная работа. Из них две с половиной недели работают все тяжеловесы, а на третью неделю подъезжают легковесы. Я был даже удивлен, потому что приезжали ребята по 70 килограмм, но они шустрые. Последние раунды у Владимира были на скорость. В среду мы разъезжались, два завершающие спарринга он работал с мухачами, по сравнению с Владимиром.

— Менялось ли количество раундов за эти три недели?

— Как правило, все стартуют с четырех или шести раундов, доходят до десяти раундов и уходят на спад. Особенность Владимира, как и Саши Усика (он по его методике, как я понимаю, тренируется) — все спарринги с первого по последний день по 12 раундов.

— В среднем два-три раунда — и смена спарринг-партнера?

— В Австрии было по два раунда. Бывало, если или недоработал Владимир, или если он хотел ответить кому-то — добавлял раунд. В основном два раунда было, но могли третий добавить. Когда мы были в Майами, когда он готовился к бою против Брайанта Дженнингса, была немножко другая схема — работали по три раунда, иногда кому-то добавляли четвертый.

— Если по два раунда, то шесть спарринг-партнеров? Или, например, четыре с ним работают, на девятый раунд выходит тот, кто выходил на первый?

— Нет, все свежие. Отработал — выходит следующий. Не было такого, чтобы кто-то отдохнул, а потом выходил снова. То есть все свежие, разогретые. Если первый номер в ринге, то второй уже полностью одет на случай, если что-то случится с первым — тут же, без остановки, выходит второй.

— Бывало, что что-то случалось?

— При мне не было случаев, чтобы выносили. Но как раз на первом сборе, когда я попал к Владимиру, на вторую неделю я приехал, были разговоры, что на первой неделе было такое, что парня вынесли с ринга – Владимир его нокаутировал. И рассказывали, что на других спаррингах тоже было такое, что Владимир попадал, нокдауны, нокауты были.

— Владимир был в нокдауне на спаррингах?

— При мне не был. Может быть, где-то пропускал, легкий космос был, но это особо заметно не было. У него всегда все проходило хорошо.

— Вы были спарринг-партнером Владимира на двух или трех сборах?

— Был в трех лагерях в 2014 и 2015 годах.

— Сколько жмет Владимир в жиме лежа? Занимается ли он с тяжелыми весами?

— Насколько я знаю, Владимир с тяжелыми весами не занимается, не качается. Если даже и берет штангу, то это происходит не на спаррингах, поэтому я не знаю, сколько он жмет и жмет ли вообще.

— На твоих спаррингах с ним было тяжело? Сколько всего провел раундов против Владимира?





— Сколько провел раундов, сказать сложно. На первой подготовке я попал на полторы недели, это шесть спарринговых дней, из них дня четыре-пять точно отработал. На второй подготовке за две с половиной недели тоже... Мы же не работали, допустим, и в понедельник, и во вторник. То есть одна группа работала в понедельник, другая — во вторник. Кого-то из первой группы могли добавить на вторник, в четверг вообще могли смешать, то есть по-разному было. Точное количество раундов я не скажу, но практически в каждом спарринге отрабатывал по два-три раунда. В Америке меньше, чем по три раунда, мы не работали.

ГАССИЕВА ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СПАРРИНГА

— В какую группу ты входил? Было две группы?

— Не было конкретных групп. Если одни отработали сегодня, других запускали завтра, а потом смешивали. В США ребята из Украины, мы как раз приехали. первый спарринг был, первым вышел чемпион мира в крузервейте осетин Мурат Гассиев, спарринг отработал. После этого я его в лагере больше не видел.

— Почему?

— Когда я был у Владимира, были моменты, когда кого-то отправляли после первого спарринга домой. Почему? Думали, что подойдет. Он приехал, отработал — не подошел, допустим, или не хотел работать. В общем, по каким-то причинам человек не подходил — и его сразу же отправляли домой.

— Гассиева почему отправили?

— Думаю, та же причина. У меня были подозрения, что, может, тренер его изначально привез для того, чтобы он просто там три раунда подвигался, но очень сомневаюсь в этом. Думаю, он просто не подошел, не понравился. Почему не понравился? Мурат вышел и три раунда практически не бил Владимира, просто со своей плотной защитой перекрылся и три раунда отходил, как живая мишень, да и все. Думаю, поэтому его отправили. Одна из задач у Владимира — чтобы его били, чтобы старались, работали, а не просто побегали два-три раунда. Естественно, для любого профессионального боксера два-три раунда отпетлять — небольшая проблема, это может любой сделать. А ему нужна работа.

— Вам какие-то конкретные задачи даются? Тренер говорит, что вы должны нападать или защищаться? Какие-то вариации отрабатываются, есть такие указания или нет?

— В спаррингах с Владимиром не было такого, чтобы говорили делать то или то. Каждый работал так, как хотел, как мог. Единственное задание, которое было — работать, не просто отбывать два-три раунда, а бить Вову и не дать ему попасть, чтобы не меняли часто спарринг-партнеров.

— По тебе Владимир не попадал?

— Каких-то серьезных ударов не было. В боксе не бывает такого, чтобы вообще не попадали. И я попадал, и он. Но сильных, сокрушительных ударов, которые бы что-то за собой понесли, не было.

— Какие ограничения в ринге у спарринг-партнера основного бойца? Есть ли жесткие табу на то, чего категорически нельзя себе позволить во время спарринга?

— Не было. Выходишь — и работаешь, полноценно, как ты можешь. Были такие моменты, когда кто-то бил ниже пояса. Но, если это случайно — Владимир нормально реагировал. А если специально, он мог усмирить, что-то сказать, сразу же в ответ на это начинался агрессивный бокс.

— Часто ли возникает соблазн раскрыть свои возможности, вложиться максимально в удар или даже отправить на настил ринга чемпиона?

— Лично у меня соблазнов попасть во Владимира и уж тем более нокаутировать не было. И это касается не только Владимира, но и других ребят, к которым я приезжал как спарринг-партнер. Не было такой задачи, потому что в первую очередь ты приезжаешь помочь человеку подготовиться и подойти в пиковой форме к своему бою. У кого-то, может, и были соблазны. Когда он готовился к бою в Майами, были зарубы с Паркером и с поляком Изуагбе Угоногом, у них была конкуренция.

— Паркер выглядел тоже сильнейшим среди вас в тренировочном лагере в Майами? Было видно, что у него хорошее будущее?

— По Паркеру я бы не сказал, честно говоря, он однообразно работает. Я бы не сказал, что он супер интересный боксер, просто физически сильный, настырный парень. Он отрабатывал с Владимиром полноценно, Владимир там даже немножко нервничал. Как раз ему, по-моему, добавлял четвертый раунд. Было такое, что их на следующий день сразу же ставили на спарринг, и специально ставили первыми, пока Владимир свежий. Но они работали по три-четыре раунда, за это время можно показать свои возможности.

РАБСКИЕ ПРАВИЛА КЛИЧКО

— По-моему, в 2012 году в немецких СМИ вышла статья про рабские правила в тренировочном лагере Владимира Кличко? В чем заключались эти рабские правила? Видел ли ты эти правила? Действительно ли за опоздание на тренировку есть суровый штраф?

— Да, за опоздание полагалось 10 ударов плеткой. Нас стегали плеткой как рабов. И утром, и вечером. А если серьезно, рабских правил не было. Были обычные правила, стандартная дисциплина любого спортсмена. Когда подготовка такого уровня, к чемпионским боям, нормально. Но да, за опоздание на тренировку был штраф. Недавно только вспоминали об этом.

— Какой?

— Насколько я помню, в пределах 150 долларов.

— Это даже за одну минуту опоздания?

— При мне не было такого, чтобы кто-то опоздал. Лично у меня был такой момент, когда я пришел в зал... Мы всей командой с утра выходим на тренировку, пришли в зал, пошли в раздевалку, переоделись. Некоторые заходили прямо в зал, возле ринга переодевались, некоторые шли в раздевалку, кому как удобно. Так получилось, что пошли в раздевалку, заговорились, я опоздал на три или четыре минуты — ко мне подошел ассистент Владимира и сказал: «Ты почему опаздываешь?», Я отвечаю: «Как опаздываю? Мы уже 20 минут в зале». Он: «Нет, ты зайди сюда, камера тебя увидит, что ты здесь, а потом можешь в раздевалке хоть всю тренировку просидеть». Говорю: «Понял, хорошо, извините». То есть никаких рабских наказаний не было. И при мне все было хорошо, все вовремя приходили, никто не нарушал дисциплину.

— Был прецедент, когда одного американского боксера отправили за нарушение дисциплины. Это не при тебе было, да?

— Нет, это не при мне. Возможно, такое было, я не исключаю, потому что, как я говорил, американские темнокожие ребята шумные, веселые. Бывало, что на выходных их тянуло погулять, потанцевать. Возможно, кто-то загулял.

— Вы побывали во многих тренировочных лагерях, начиная от Владимира Кличко и заканчивая Марко Хуком. Можно ли говорить о том, что именно организация в кэмпе Владимира соответствует его чемпионскому статусу, что она лучше, чем у других. Назови топ-5 по организации, по отношению тренировочных лагерей, в которых ты побывал...

— Безусловно, лагерь Владимира на первом месте по всем показателям: отношение, проживание, тренировки, условия.

— Вы там жили в пятизвездочном отеле, да?

— В Австрии мы жили в отеле. Только там есть сам отель, основной корпус, где и ресторан, и SPA комплекс, и так далее. И были рядом дома от этого отеля, коттеджи большие. Мы жили что в первый раз, что во второй в этих коттеджах. Они в трех минутах ходьбы от отеля.

— Владимир повыше жил? «Домиком отшельника» называли избушку, в которой он обитает во время тренировочного лагеря...

— Да, кстати, мы как-то пошли на выходных с ребятами из Украины гулять в Альпы, дошли до какой-то точки на полпути — и нашли этот домик. Вокруг лес — и один деревянный домик. Мы посмеялись, сказали: «Лаборатория Владимира Кличко, в которую он приезжает после тренировок, отдыхает и после выдает такие физические способности». По четыре раза в неделю 12-раундовые спарринги проводить — с ума сойти можно, это очень большая нагрузка. Плюс утром он тренировку проводит такую, что не одну майку меняет.

Вторую часть интервью ожидайте завтра...





Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО