Дерек ЧИСОРА: «Для всех будет лучше, если Тайсон Фьюри вернется»

Английский боксер, в свое время претендовавший на титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе и проигравший Виталию Кличко, а также дважды в карьере уступивший Тайсону Фьюри, призвал «Цыганского Короля» побыстрее вернуться в большой бокс.



По мнению Чисоры, который в конце мая встретиться в ринге с Робертом Хелениусом, Тайсон Фьюри – тот персонаж, которого не хватает современному боксу и он готов в третий раз сразиться с «Цыганским Королем» после его возвращения в ринг.

Для всех будет лучше, если Тайсон вернется. Я люблю его. Он единственный парень, который не прячется от людей», — заявил Чисора в интервью The Sun.

«Мы с Тайсоном понимаем друг друга. Когда он только выиграл чемпионские титулы, он написал мне, сказав, что хочет защитить их в бою со мной. Я посылаю ему смс, когда узнаю, что он приехал в Лондон, или я оказался в Манчестере. Да, я видел, как он слетал с катушек, потому что он выиграл множество титулов, стал чемпионом мира, но не смог защитить их», — добавил Чисора.



Как отметил Чисора, Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, не тот человек, за которого себя выдает, хотя и всегда отстаивает свое мнение. «Вы можете высказывать свое мнение, но вы также не должны злиться на людей, которые делают это. Мое убеждение: Тайсон на самом деле не таков, каким кажется большинству, и ему никогда не было так плохо».



Чисора, который сам никогда не отличился ангельским поведением на ринге и вне его, заявил, что не стремится быть примером для подражания для большинства юных боксеров. «Это точно не я. Я должен быть образцом для своей дочери и племянников, но точно не для всех. Бокс – тяжелая работа, и я не хочу никого разочаровывать. Мне нравится стиль Майка Тайсона, но он не мой кумир. Так и я не могу быть кумиром для юных боксеров».