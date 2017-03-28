Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дерек ЧИСОРА: «Для всех будет лучше, если Тайсон Фьюри вернется»

Британский боксер считает, что современному боксу не хватает «Цыганского Короля»

  • 28.03.2017 15:31
  • 145 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Дерек Чисора и Тайсон Фьюри
© klitschko-brothers.com. Дерек Чисора и Тайсон Фьюри

Английский боксер, в свое время претендовавший на титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе и проигравший Виталию Кличко, а также дважды в карьере уступивший Тайсону Фьюри, призвал «Цыганского Короля» побыстрее вернуться в большой бокс.

По мнению Чисоры, который в конце мая встретиться в ринге с Робертом Хелениусом, Тайсон Фьюри – тот персонаж, которого не хватает современному боксу и он готов в третий раз сразиться с «Цыганским Королем» после его возвращения в ринг.

Для всех будет лучше, если Тайсон вернется. Я люблю его. Он единственный парень, который не прячется от людей», — заявил Чисора в интервью The Sun.

«Мы с Тайсоном понимаем друг друга. Когда он только выиграл чемпионские титулы, он написал мне, сказав, что хочет защитить их в бою со мной. Я посылаю ему смс, когда узнаю, что он приехал в Лондон, или я оказался в Манчестере. Да, я видел, как он слетал с катушек, потому что он выиграл множество титулов, стал чемпионом мира, но не смог защитить их», — добавил Чисора.
 
Как отметил Чисора, Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, не тот человек, за которого себя выдает, хотя и всегда отстаивает свое мнение. «Вы можете высказывать свое мнение, но вы также не должны злиться на людей, которые делают это. Мое убеждение: Тайсон на самом деле не таков, каким кажется большинству, и ему никогда не было так плохо».
 
Чисора, который сам никогда не отличился ангельским поведением на ринге и вне его, заявил, что не стремится быть примером для подражания для большинства юных боксеров. «Это точно не я. Я должен быть образцом для своей дочери и племянников, но точно не для всех. Бокс – тяжелая работа, и я не хочу никого разочаровывать. Мне нравится стиль Майка Тайсона, но он не мой кумир. Так и я не могу быть кумиром для юных боксеров».

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.