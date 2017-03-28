Дэниэл Дюбуа в Манчестере сразится с Дэвидом Хоу

Соперником 19-летнего британского супертяжеловеса Дэниэла Дюубуа в его дебютному бою на профессиональном ринге станет его 36-летний соотечественник Дэвид Хоу (12-5, 6 КО).
Бой Дэниэла Дюбуа с Дэвидом Хоу состоится 8 апреля в Манчестере в андеркарте поединка Терри Флэнэгана с Петром Петровым.
Дэниэл Дюбуа, рост которого составляет 194 см, а вес - 104 кг, на любительском ринге провел 70 боев, выиграв, по разным данным, 69 или 70 из них, причем много боев он завершил нокаутом. Также Дюбуа уже имеет опыт спаррингов с такими сильными боксерами-профессионалами, как Энтони Джошуа, Тайсон и Хьюи Фьюри.
Источник — Boxingnews
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