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Дэниэл Дюбуа в Манчестере сразится с Дэвидом Хоу

19-летний боксер дебютирует на профи-ринге

  • 28.03.2017 21:37
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Соперником 19-летнего британского супертяжеловеса Дэниэла Дюубуа в его дебютному бою на профессиональном ринге станет его 36-летний соотечественник Дэвид Хоу (12-5, 6 КО).

Бой Дэниэла Дюбуа с Дэвидом Хоу состоится 8 апреля в Манчестере в андеркарте поединка Терри Флэнэгана с Петром Петровым.

Дэниэл Дюбуа, рост которого составляет 194 см, а вес - 104 кг, на любительском ринге провел 70 боев, выиграв, по разным данным, 69 или 70 из них, причем много боев он завершил нокаутом. Также Дюбуа уже имеет опыт спаррингов с такими сильными боксерами-профессионалами, как Энтони Джошуа, Тайсон и Хьюи Фьюри.

Источник — Boxingnews

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