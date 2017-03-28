Дэниэл Дюбуа в Манчестере сразится с Дэвидом Хоу

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Карпаты представили новую форму 22:14 — zhevaua Красивая форма, но рекламы налепили в лучших традициях бразилов. Будь я фанатом Карпат и хотел бы...

Лионель Месси дисквалифицирован на 4 матча сборной Аргентины 22:03 — Brian10 Дисциплинарный комитет ФИФА наверное забыл что имеет дело со звездой. Он же священен как корова в... 21:58 — poproshenko8 Я б этого козла вообще пожизненно дисквалифицировал.