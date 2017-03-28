Владимир КЛИЧКО: Бой с Джошуа – лучший бой, который мы могли получить

Украинский боксер, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF, британцем Энтони Джошуа, признался, что не чувствует себя на 40 лет, оценил силу будущего оппонента, а также рассказал о своей готовности решать новые задачи и бороться с новым вызовом.



Владимир Кличко, которому 25 марта исполнился 41 год, заявил, что не считает свой возраст недостатком в предстоящем поединке. По его словам, ему очень нравится период «после 30-ти».



«Честно говоря, я не чувствую свой возраст, - цитирует Владимира BoxingScene. – Верите вы мне или нет, но, по крайней мере, сейчас я этого не чувствую. Я не знаю, какими будут мои ощущения через пять лет, но в данный момент я не могу жаловаться на свою скорость, выносливость или что-то еще. Я действительно чувствую себя даже лучше, чем раньше. Людям, которые не занимаются боксом, очевидно, цифры не лгут. Но является ли это недостатком? На мой взгляд, это скорее преимущество. Мне не очень нравился период, когда мне было 20 и чуть больше лет. Да, в таком возрасте вы молоды и успешны, но при всем этом есть много проблем. Даже когда ты очень силен и нокаутируешь соперников, все равно есть какая-то неуверенность. Период после 30-ти мне нравится больше. Возраст – не недостаток. У него тоже есть положительная сторона».



По словам Кличко, он заждался своего возвращения на ринг, а полуторагодичного простоя в его карьере никогда не было. «Я взвел оба ствола и с нетерпением жду, когда дам волю своей накопившейся энергии, сняв свои пушки с предохранителя. Простоя в год или полтора в моей карьере еще не было. Для меня это новый опыт и, честно говоря, я взволнован. С нетерпением жду этот вызов. Думаю, это лучший бой, который мы могли бы получить».



Как признался Владимир, вынужденный простой должен пойти ему на пользу, а к Джошуа он относится со всей серьезностью. «Я хорошо отдохнул, чего раньше мне не удавалось, - отметил Кличко. - Моя мотивация высока, я взволнован и с нетерпением жду выхода в ринг. Все осталось в прошлом. Я с нетерпением жду апреля и моей новой задачи в ринге. Джошуа – хороший боец. Он не уступает мне в антропометрии. Он похож на меня. Мы почти одинаковы, кроме разницы в возрасте. Я вижу себя в нем, и я определенно поддерживал его талант и всегда, с первого дня, говорил о его потенциале. Думаю, что Джошуа - чрезвычайно талантливый спортсмен. Но бой будет сложным для нас обоих. Поединок со мной станет для Энтони 19-м на профессиональном ринге, и для него этот бой станет совсем другим, чем те, которые он проводил ранее».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.