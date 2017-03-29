48-летний экс-чемпион мира Джеймс Тони возвращается на ринг

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях 48-летний американец Джеймс Тони (76-10-3, 46 КО) возвращается на ринг после почти двухлетнего перерыва. 13 мая в Мичигане Тони проведет бой со своим 41-летним соотечественником Майком Шеппардом (24-20-2, 10 КО).

В двух своих последних поединках Джеймс Тони потерпел поражение от далеко не самых сильных боксеров - джорнименов Джейсона Гаверна и Чарльза Эллиса, но при этом за девять десятков боев на профи ринге, среди которых было очень много боев с соперниками топ-уровня, Тони до сих пор ни разу не поигрывал досрочно.