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Энтони ДЖОШУА: «Нигерийский интернат приучил меня к дисциплине»

Британский боксер рассказал о своем нелегком детстве

  • 29.03.2017 09:56
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, рассказал о своем детстве и учебе в Нигерии.

Последний раз эту африканскую страну, где в Лагосе до сих пор живут его родственники, Джошуа посетил 13 лет назад, однако он не забывает, откуда он родом. К тому же Энтони признается, что время, проведенное в одной из нигерийских школ-интернатов, пошло ему на пользу, сделав более ответственным и дисциплинированным. Даже несмотря на то, что в общей сложности он провел там около полугода.

«Я думал, что еду в Нигерию на каникулы, - рассказал Джошуа в интервью Вtsport. – Я не был готов к тому, что окажусь в школе-интернате. В то время вы задаете себе вопрос: «Почему?». Но по мере того как вы взрослеете, вы понимаете: хорошо, что прошли через это. Это время определенно пошло мне на пользу. Думаю, что мама просто пыталась провести в Нигерии какие-то дела. Возможно, у нее были такие мысли. Вероятно, она думала об этом, но не сообщила нам, потому что мы были детьми. Мы пробыли там недолго, всего полгода. Но все круто изменилось: в 5:30 утра я должен был просыпаться, идти за водой, поставить утюг, чтобы он нагрелся. Ваша одежда всегда должна быть чистой и поглаженной. Это не проблема, но к этому я не был готов. Но в любом случае, эти полгода научили меня дисциплине».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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