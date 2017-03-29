ФОТО ДНЯ. Беленюк проверил готовность Кличко к бою против Джошуа

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, продолжает подготовку к будущему поединку в своем тренировочном лагере. Одну из тренировок Владимира посетил чемпион мира и серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
Фотографию с тренировочного лагеря Владимира Кличко борец разместил на своей странице в одной из социальных сетей. «Моя проверка Вовиной защиты, вызвала у него только улыбку) Форма отличная;) удачи нашему чемпиону в предстоящем бою!», - подписал фото Жан Беленюк.
Поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
Источник — Klitschko-brothers
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