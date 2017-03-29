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Сэр Алекс Фергюсон дал Хью Фьюри рецепт победы над Паркером

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» пожелал соотечественнику победы в будущем бою

  • 29.03.2017 16:08
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klitschko-brothers.com. сэр Алекс Фергюсон
© klitschko-brothers.com. сэр Алекс Фергюсон

Легендарный экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отправил британскому супертяжеловесу Хью Фьюри, которому 6 мая в Окленде предстоит встретиться в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO с новозеландцем Джозефом Паркером, послание, пожелав победы в будущем бою.

Сэр Алекс Фергюсон, завоевавший за свою тренерскую карьеру 49 трофеев, среди которых 13 чемпионских титулов в Англии, три – в Шотландии, две победы в Лиге чемпионов, две – в Кубке кубков, две – в Суперкубке УЕФА, по одной – в Межконтинентальном кубке и клубном чемпионате мира, обратился к Хью Фьюри, пожелав британскому боксеру привезти титул чемпиона мира в супертяжелом весе в Англию. Об этом сам Фьюри, которому 6 мая предстоит встретиться с обладателем пояса WBO Джозефом Паркером, рассказал в интервью радио BBC.

«Это невероятный момент в моей жизни, получить это послание, - заявил Хью Фьюри. – Получить обращение от такого легендарного человека, моего кумира – просто фантастика».

По словам Фьюри, советы Фергюсона, которым он собирается следовать 6 мая на «Вектор Арене», предельно просты. «Он пожелал мне удачи, и сказал, чтобы я не позволял обстоятельствам быть выше меня. Он рассказал, как разговаривал со своими футболистами перед матчами, говоря им: «Не позволяйте случаю оказаться выше вас. Сосредоточьтесь на своей игре, на том, что нужно делать именно вам. Могу сказать, что это очень вдохновляет», - отметил Фьюри.

Источник — Klitschko-brothers

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