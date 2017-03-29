Тони Беллью получил звание «почетного чемпиона» WBC

Обладатель пояса титула WBC в крузервейте Тони Беллью, сенсационно досрочно победивший экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Дэвида Хэя, признался, что перед боем писал завещание, а Всемирный боксерский совет освободил его от обязательной защиты.



Тони Беллью, досрочно выигравший у Дэвида Хэя, получил от Всемирного боксерского совета звание «почетного чемпиона». Таким образом, британский боксер освобожден от обязательной защиты и получил право претендовать на бой за титул WBC в любое время. А титул полновесного чемпиона мира 1 апреля в Дортмунде разыграют немецкий боксер Марко Хук (40-3-1, 27 КО) и латвиец Майрис Бриедис (21-0-0, 18 КО).



Сам же Беллью признался, что перед боем с Дэвидом Хэем написал завещание. «Ситуации, которые произошли с некоторыми бойцами в последнее время, меня напугали. Люди не знают об этом, но перед боем с Хэем я написал завещание, - рассказал Беллью в интервью BoxingNews. - Первый раз в жизни я делал что-то подобное перед поединком. За две недели до встречи с Дэвидом я написал его, оставив все своей жене. Я сделал это, потому что понимал, что этот парень способен доставить мне большие проблемы. Я знал, что и я могу нанести ему подобный урон. Но то, что он говорил перед боем, было отвратительно».