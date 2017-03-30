Карл ФРОЧ: «В бою с Джошуа мы увидим лучшего Кличко»

Экс-чемпион мира во втором среднем весе, британский боксер Карл Фроч считает, что Владимир Кличко с годами приобрел мудрость и опыт и подойдет в своей лучшей форме к запланированному на 29 апреля поединку против Энтони Джошуа.

Как отметил Фроч, в проигранном украинцем бою Тайсону Фьюри не в пользу Кличко сыграли несколько факторов, но таких ошибок Владимир больше не допустит. «Мы знаем, что Кличко – возрастной боец, но с возрастом приходят мудрость и опыт, - цитирует Фроча Sky Sports. – Он провел 68 поединков на профессиональном ринге, его никто не мог победить на протяжении 10 лет, пока Кличко не столкнулся с Тайсоном Фьюри. Но тогда у Владимира были заботы вне ринга и, наверное, он не мог сосредоточиться исключительно на бое. Плюс в соперниках у него был неудобный Тайсон Фьюри, который улыбался и исполнял свой «странный танец» в ринге. Он просто не мог драться».



Однако, по мнению Фроча, в бою с Джошуа болельщики смогут увидеть лучшую версию Кличко, который, возможно, проведет свой последний бой на профессиональном ринге. «Мы можем увидеть лучшего Кличко. Если он думает, что это его последний бой, причем, перед 90 тысячами зрителей, он намерен победить».



Единственным недостатком Джошуа Фроч считает его неопытность. «Это единственное, что я могу сказать об Энтони, поскольку во всем остальном он очень хорош».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.