Ортис вернется на ринг в конце апреля

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис (27-0, 23 КО) проведет свой следующий бой 22 апреля в Нью-Йорке, США, в андеркарте поединка полусредневесов Шона Портера и Андре Берто.
Имя соперника Луиса Ортиса пока официально не подтверждено, но с большой долей вероятности им станет американский боксер Деррик Росси (31-12, 15 КО).
Источник — Boxingnews
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