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Ортис вернется на ринг в конце апреля

Кубинский боксер проведет следующий бой в Нью-Йорке

  • 30.03.2017 13:53
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behindthegloves.com. Луис Ортис
© behindthegloves.com. Луис Ортис

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис (27-0, 23 КО) проведет свой следующий бой 22 апреля в Нью-Йорке, США, в андеркарте поединка полусредневесов Шона Портера и Андре Берто.

Имя соперника Луиса Ортиса пока официально не подтверждено, но с большой долей вероятности им станет американский боксер Деррик Росси (31-12, 15 КО).

Источник — Boxingnews

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