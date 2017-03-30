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Александр БЕЛЕНЬКИЙ: «Лучшего Владимира Кличко Джошуа не пройдет»

Известный журналист считает, что украинский боксер находится в хорошей форме и может победить в бою

  • 30.03.2017 17:02
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twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Известный спортивный журналист Александр Беленький оценил расстановку сил перед боем Владимир Кличко – Энтони Джошуа, запланированного на 29 апреля.

«Судя по информации, которая у меня есть из тренировочного лагеря Владимир Кличко, мои опасения напрасны. Вроде бы Володя очень хорошо выглядит и у него все в порядке.

Лучшего Владимира Кличко Джошуа не пройдет. Он может проиграть по очкам, он может выстоять бой. Но когда его начнут больно и серьезно бить… а его ведь никогда и не били», - сказал Беленький.

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