Александр БЕЛЕНЬКИЙ: «Лучшего Владимира Кличко Джошуа не пройдет»

Известный спортивный журналист Александр Беленький оценил расстановку сил перед боем Владимир Кличко – Энтони Джошуа, запланированного на 29 апреля.

«Судя по информации, которая у меня есть из тренировочного лагеря Владимир Кличко, мои опасения напрасны. Вроде бы Володя очень хорошо выглядит и у него все в порядке.

Лучшего Владимира Кличко Джошуа не пройдет. Он может проиграть по очкам, он может выстоять бой. Но когда его начнут больно и серьезно бить… а его ведь никогда и не били», - сказал Беленький.