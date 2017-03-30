Александр Беленький в гостях у Sport.ua

31 марта гостем Sport.ua станет авторитетный российский журналист Александр Беленький. Эксперт программы «Великий Бокс» на телеканале «Интер» оценит шансы Александра Усика и Василия Ломаченко в ближайших боях, расскажет, что может ждать Владимира Кличко 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и даст свою оценку случившегося допингового скандала с россиянином Александром Поветкиным. Напомним, в свое время Александр написал книгу про братьев Кличко.
Начало конференции в 11:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
Источник — Sport.ua
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