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Александр Беленький в гостях у Sport.ua

Эксперт оценит шансы Усика, Ломаченко и Владимира Кличко в предстоящих боях

  • 30.03.2017 17:42
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Александр Беленький в гостях у Sport.ua
31 марта гостем Sport.ua станет авторитетный российский журналист Александр Беленький.  Эксперт программы «Великий Бокс» на телеканале «Интер» оценит шансы Александра Усика и Василия Ломаченко в ближайших боях, расскажет, что может ждать Владимира Кличко 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и даст свою оценку случившегося допингового скандала с россиянином Александром Поветкиным. Напомним, в свое время Александр написал книгу про братьев Кличко.
  
Начало конференции в 11:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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