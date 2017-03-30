Александр Беленький в гостях у Sport.ua

А что этот тренер не знает наших "реалий"?! Днепр с Волынью могут вообще исчезнуть, а и...

Не понял, а чего же он в динамо не блистал, кто ему ставил палки в колеса?

якщо не ПАХАТИ у відборі, то скоро на вагу віддаватимуть

поверь, с Марлосом мы будем всё такими же на чужом празднике. Доказательства? так, вот же ж: Гало...

Марлос хорошо смотрится в ЧУкре, а в ЛЧ и ЛЕ его совсем не видно- и зачем он нужен в СбУ в свои 2...