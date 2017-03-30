Вах поможет Джошуа в подготовке к бою с Кличко

Вы откуда этот бред взяли про то что Фабрика Рошен в Липецке арестована?))) это вам рассказали са...

"ватан" а про себя не хочешь продолжить?-Утром мажу бутерброд – / Сразу мысль: а как на...

pavel_sudoplatov, 30.03.2017 19:36 -1Знаешь у нас в России был такой актер Леонид Филатов, ну так...

"ватан",а кого Фуркад на снег положил при передаче эстафеты,не напомнишь?

Знаешь у нас в России был такой актер Леонид Филатов, ну так вот сказку написал я тебе про цитиру...

В россии две беды: дороги и ДУРАКИ!