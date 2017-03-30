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Вах поможет Джошуа в подготовке к бою с Кличко

Польский боксер станет одним из спарринг-партнеров британца

  • 30.03.2017 18:20
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fightnews.ru. Мариуш Вах
© fightnews.ru. Мариуш Вах

Польский гигант Мариуш Вах (33-2, 17 КО) станет одним из спарринг-партнеров чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) в рамках его подготовки к бою с экс-чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко (64-4, 54 КО), сообщает Ringpolska.pl.

Напомним, что Мариуш Вах, рост которого составляет 202 см, боксировал с Владимиром Кличко в ноябре 2012 года и проиграл ему единогласным решением судей.

Источник — Boxingnews

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