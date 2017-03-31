ЛОМАЧЕНКО: «В родной стране Гарсии обо мне больше говорят, чем о нем»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в интервью CBS Sports ответил на высказывания чемпиона мира по версии WBC в легком весе, о том, что он не понимает, что такого особенного люди находят в Ломаченко, если Василий только повторяет то, что он (Гарсия) уже делал много лет назад.

«Прочитал интервью Гарсии, где он говорит о том, что уничтожил Салидо. Я специально посмотрел этот бой, и могу сказать, что ему повезло, что ему сломали нос. После четвертого или пятого раунда Салидо начал добираться до него и был готов его уничтожить.

А если мы хотим поговорить о Романе Мартинесе, то позвольте мне спросить вас: кто побывал на полу в бою с ним? Да, затем Гарсия нанес удачный удар и нокаутировал его в восьмом раунде, но я сделал это в пятом.

Поэтому мы можем разговаривать об этом сколько угодно долго, но если он хочет привлечь мое внимание, и если он останется в 135 фунтах, то я тоже поднимусь в этот вес. А насчет того, что обо мне, иностранце, говорят больше, чем о нем в его родной стране, то это не проблема. Мы можем встретиться и выяснить, кто из нас лучше», - сказал Василий Ломаченко.