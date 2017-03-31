Александр УСИК: «Мне нужны еще три пояса»

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик во время встречи с представителями американских ЗМИ заявил, что в ближайшее время не собирается переходить в супертяжелый вес:

«У меня есть планы, естественно, но давайте пока побоксируем здесь (в первом тяжелом весе) - здесь есть хорошие бойцы, с которыми нужно побоксировать, а потом уже думать о хэвивэйте. Мне нужны еще три пояса. Цель у меня - стать абсолютным чемпионом мира», - сказал Александр Усик.