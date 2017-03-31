Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр УСИК: «Мне нужны еще три пояса»

Украинский боец хочет стать абсолютным чемпионом мира

  • 31.03.2017 11:28
  • 537 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Tom Hogan- Hoganphotos/Golden Boy Promotions, Александр Усик
© Tom Hogan- Hoganphotos/Golden Boy Promotions, Александр Усик

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик во время встречи с представителями американских ЗМИ заявил, что в ближайшее время не собирается переходить в супертяжелый вес:

«У меня есть планы, естественно, но давайте пока побоксируем здесь (в первом тяжелом весе) - здесь есть хорошие бойцы, с которыми нужно побоксировать, а потом уже думать о хэвивэйте. Мне нужны еще три пояса. Цель у меня - стать абсолютным чемпионом мира», - сказал Александр Усик.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 31.03.2017 12:03
    0
    "Мне нужна твоя одежда и мотоцикл! ... начни с пояса!"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.