Александр УСИК: «Шансы Кличко и Джошуа 50 на 50»

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик во время встречи с американскими журналистами оценил вклад братьев Кличко в развитие украинского бокса, а также шансы Владимира Кличко в бою с британцем Энтони Джошуа.

«Да, я смотрел (бои Кличко), конечно. Меня отец - царствие ему небесное, его уже нету - будил, это было у нас в воскресенье, в семь утра, и я смотрел поединки. Они сделали большой шаг - куда бы мы не приезжали после этого, все: «Украина? О, Кличко, Шевченко!» Они сделали достаточно большой вклад для украинского бокса и для страны в целом», - сказал Александр Усик.

На вопрос о шансах боксеров в бою Владимира Кличко с Энтони Джошуа, ответ Усик был максимально лаконичным: «50 на 50».