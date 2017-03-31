Леймон БРЮСТЕР: «Джошуа остановит Кличко»

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе американец Леймон Брюстер, который в 2004-м году победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в пятом раунде, а в 2007-м проиграл ему техническим нокаутом в шестом, дал свой прогноз на предстоящий бой Владимира с британцем Энтони Джошуа:

«Я уверен в том, что Джошуа остановит Кличко. Он молод, техничен, силен, но при этом - скромен. Честно говоря, я не думаю, что кто-то может побить Джошуа, кроме, возможно, Деонтея Уайлдера. Не знаю, сможет ли Джошуа нокаутировать Кличко в начале боя, но я думаю, что сможет. Он впечатляет меня своим мастерством и точностью своих ударов. Конечно, у Владимира огромный опыт, и это может оказаться решающим фактором, но я думаю, что Джошуа победит в любом случае», - сказал Леймон Брюстер.