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Леймон БРЮСТЕР: «Джошуа остановит Кличко»

Бывший соперник украинского боксера дал прогноз на один из самых ожидаемых боев 2017 года

  • 31.03.2017 13:24
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HBO.com. Владимир Кличко и Леймон Брюстер
© HBO.com. Владимир Кличко и Леймон Брюстер

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе американец Леймон Брюстер, который в 2004-м году победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в пятом раунде, а в 2007-м проиграл ему техническим нокаутом в шестом, дал свой прогноз на предстоящий бой Владимира с британцем Энтони Джошуа:

«Я уверен в том, что Джошуа остановит Кличко. Он молод, техничен, силен, но при этом - скромен. Честно говоря, я не думаю, что кто-то может побить Джошуа, кроме, возможно, Деонтея Уайлдера. Не знаю, сможет ли Джошуа нокаутировать Кличко в начале боя, но я думаю, что сможет. Он впечатляет меня своим мастерством и точностью своих ударов. Конечно, у Владимира огромный опыт, и это может оказаться решающим фактором, но я думаю, что Джошуа победит в любом случае», - сказал Леймон Брюстер.

Источник — Boxingnews

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