Луис Ортис сразится с Дерреком Росси

Непобежденный кубинский супертяжеловес Луис Ортис (27-0, 23 КО), являющийся официальным претендентом по линии WBA на встречу с победителем поединка Кличко – Джошуа, свой следующий бой проведет 22 апреля в Бруклине. Соперником кубинца станет американский джорнимен Деррек Росси (31-12, 15 КО).

По словам Ортиса, этот бой станет для него разминкой и репетицией перед будущими боями с чемпионами мира. И хотя кубинец является официальным кандидатом от Всемирной боксерской ассоциации на встречу в ринге с победителем боя Кличко- Джошуа, сам Ортис не исключает боев и с другими обладателями чемпионских поясов. «Я готов бороться за титул чемпиона мира. Готов выйти против любого чемпиона: Джошуа, Паркера или Уайлдера. Я рассчитываю выиграть апрельский бой, а затем, надеюсь, материализуется и титульный поединок».

Ранее команда Ортиса подписала договор о сотрудничестве с известным промоутером Элом Хэймоном. «Луис первый в очереди на бой с победителем поединка Джошуа - Кличко по линии WBA, но мы почувствовали, что нам нужно плечо, на которое можно опереться, - заявил менеджер кубинца Джей Хименес. - После продолжительных раздумий, сопровождавшихся многочисленными переговорами с промоутером Луисом Декубасом, который работает с Элом Хэймоном, я решил, что сейчас это наилучший вариант для Луиса и его дальнейшей карьеры. Уже к концу этого года Луис имеет все шансы стать звездой. Ортис просит Хэймона выставить против него всех своих супертяжей, чтобы показать, что его время пришло».