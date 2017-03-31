Чисора и Хелениус разыграют пояс WBC Silver

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (26-7, 18 КО) в поединке с финном Робертом Хелениусом (24-1, 15 КО) разыграют чемпионский пояс WBC Silver. Это будет уже вторая встреча боксеров: в 2011-м году также в Хельсинки Хелениус уже побеждал Чисору в бою за титул чемпиона Европы (EBU).

«Не думаю, что Роберт всерьез отнесся ко мне в прошлый раз, - заявил Чисора в интервью Sky Sports. – Но в этот раз ему нужно будет тренироваться тяжелее, чем когда-либо. Я собираюсь отвезти его в те места, где он никогда раньше не был. Я собираюсь победить и я не шучу, и не играю в игры. Этот парень в беде. Когда я вернусь в Хельсинки, я устрою войны».

Хелениус считает, что ему никто не помешает повторить результат первого боя. «Дерек - жесткий боец, и, думаю, мы устроим отличное шоу для болельщиков. Моя рука была поднята после нашего первого боя, и я не вижу другого результата и в этот раз. Победа приблизит меня к борьбе за титул чемпиона мира, это моя цель».