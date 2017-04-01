Марко Хук - Майріс Брієдіс. Анонс

2017-й рік продовжує дивувати вболівальників якісним і цікавим боксом - от і прийдешній вікенд не став винятком. 1 квітня в німецькому Дортмунді на ринзі зійдуться досвідчений німець Марко Хук (40-3-1, 27 КО) та один з найперспективніших боксерів світу - латвієць Майріс Брієдіс (21-0, 18 КО). Людина, котра не знає вік боксерів, може подумати, що між противниками суттєва різниця у віці, проте це не так. Обом боксерам по 32 роки! Справа в тому, що Хук розпочав свою кар'єру ще в 2004-му, тоді як його опонент перші кроки у професійному боксі зробив лише п'ятьма роками пізніше.

Історична довідка

Кар'єра Марко Хука була сповнена як шалених успіхів, так і болючих поразок, після яких навіть найвідданіші фанати не вірили в позитивне майбутнє свого кумира. Після ряду яскравих перемог, німецький "Капітан" отримав шанс поборотися за титул чемпіона світу, проте бій з американцем Стівом Канінгемом, що відбувся в далекому 2007-му, успіхом не увінчався. Незважаючи на невдачу, спортсмен продовжив розчищати собі дорогу до трофеїв і через два роки таки досягнув бажаного - в бою з маловідомим чемпіоном WBO - аргентинцем Віктором Раміресом німець продемонстрував усі свої найкращі якості і забрав у суперника престижний пояс. Далі на Хука очікувала перша зустріч з британцем Олою Афолабі (загалом їх було чотири) і непростий поєдинок з росіянином Денисом Лєбєдєвим - обидва поєдинки Марко виграв. У 2012-му році команда німецького боксера заявила, що їх підопічний змінює вагову категорію і піднімається в суперважкий дивізіон. Експеримент провалився, оскільки в битві з тодішнім чемпіоном світу Олександром Повєткіним Хук зазнав невдачі і був змушений повернутися назад - у свою рідну категорію.

До 2015-го року про ту поразку всі встигли забути - німецький боксер колекціонував перемоги, а серед його суперників значилися доволі солідні імена - Ола Афолабі та Фірат Арслан, з якими було проведено по два поєдинки.

Проте виїзд Марко за межі своєї батьківщини завершився справжнім крахом - болюча і сенсаційна поразка від поляка Кшиштофа Гловацкі, здавалося, поставила хрест на подальших амбіціях німецького спортсмена. Мабуть, будь-який інший боксер вже б повісив рукавички на цвяхи, проте не Хук. Зібравши усі сили докупи, Марко спочатку перебоксував давнього знайомого Олу Афолабі, а потім розібрався з перспективним українцем Дмитром Кучером.

До речі, поєдинок з нашим співвітчизником є останнім боєм Марко Хука і датований 19 листопадом минулого року.

Майріс Брієдіс, як зазначалося вище, в професійний бокс перейшов набагато пізніше і порівняно з суперником є менш титулованим і не таким досвідченим. У 2013-му році Брієдіс став першим латвійцем, котрий завоював титул на профіринзі - після вікторії над чехом Любошем Суду пояс IBA перекочував в Прибалтику.

Кар'єра Майріса складалася дуже легко - швидкими темпами він завойовував регіональні титули і впевнено піднімався в усіх боксерських рейтингах. У 2014-му латвієць поповнив свою колекцію поясом WBC Baltic, розгромивши Джоуї Вегаса, а ще через рік заявив про себе на весь світ, здобувши яскраву перемогу над відомим Мануелем Чаром.

Минулий рік став найуспішнішим в кар'єрі Брієдіса, оскільки він записав в свій актив три перемоги над солідними опонентами - по черзі були нокаутовані південноафриканець Дені Вентер (екс-суперник Олександра Усика), непоступливий нігерієць Оланреважа Дуродола і потужний британець Саймон Валілі.

Прогноз

Спочатку боксери повинні були битися за титул тимчасового чемпіона, однак зовсім нещодавно стало відомо, що в майбутньому поєдинку на кону стоятиме повноцінний пояс WBC. Зустріч Брієдіса та Хука відноситься до тих, де неможливо щось спрогнозувати - це буде класичний двобій молодості проти досвіду.

Марко Хук - боксер, котрий більшість своїх поєдинків провів в межах своєї країни, а тому цілком логічно, що суддівство в деяких боях було схильним до свого співвітчизника і, водночас, доволі суперечливим. Проте цей факт ніяк не принижує заслуги німецького спортсмена, високий клас якого не піддається сумнівам. У майбутній зустрічі є одна обставина, яка відразу кидається в очі пересічному фанатові - коефіцієнт на перемогу господаря коливається в діапазоні 2,4-2,8, в той час як успіх латвійця оцінюють в 1,4-1,6. Чи не зарано букмекери списали з рахунку Хука?

Марко завжди славився своїми бійцівськими якостями, габаритами і вмінням боротися до останніх секунд. Незважаючи на доволі потужний удар, відсоток дострокових перемог не є дуже високим, як для такої важкої вагової категорії. Однією з проблем "Капітана" є його слабке вміння тримати удар і далеко не ідеальний захист - і Повєткіну, і Гловацкі боксер програв нокаутом. До речі, після поразки від поляка, Хук провів два поєдинки з далеко не найслабшими суперниками, проте, незважаючи на перемоги він не виглядав тим боксером, якого ми знали раніше. Команда німця прекрасно розуміє, що суботній бій буде чи не останньою можливістю втриматись в когорті боксерської еліти і тому докладе усіх зусиль для успіху свого підопічного.

Оцінити реальний потенціал латвійського претендента доволі складно, так як він надто легко розбирався зі своїми суперниками і до того ж, опонентів рівня Хука у Брієдіса ще не було. Одним з головних козирів, які може продемонструвати Майріс є його нокаутучуючий удар - зважаючи на агресивний стиль, який сповідує німець, шанси латвійця доволі високі. Існує висока ймовірність того, що поєдинок не протриває усі відведені раунди і хтось із суперників завершить бій у горизонтальному положенні. Як би там не було, але стиль боксерів дає нам великі шанси спрогнозувати, що вечір суботи подарує яскравий бій і драматичну розв'язку. Брієдіс ТКО 7.



Бій відбудеться 1 квітня, у Дортмунді - о 23:00

Микола ТИТЮК