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Марко Хук - Майріс Брієдіс. Анонс

Sport.ua представляє інтригуючий поєдинок потенційних суперників Олександра Усика

  • 01.04.2017 10:40
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Марко Хук - Майріс Брієдіс. Анонс
2017-й рік продовжує дивувати вболівальників якісним і цікавим боксом - от і прийдешній вікенд не став винятком. 1 квітня в німецькому Дортмунді на ринзі зійдуться досвідчений німець Марко Хук (40-3-1, 27 КО)  та один з найперспективніших боксерів світу - латвієць Майріс Брієдіс (21-0, 18 КО).  Людина,  котра не знає вік боксерів,  може подумати,  що між противниками суттєва різниця у віці,  проте це не так.  Обом боксерам по 32 роки!  Справа в тому,  що Хук розпочав свою кар'єру ще в 2004-му,  тоді як його опонент перші кроки у професійному боксі зробив лише п'ятьма роками пізніше. 
 
Історична довідка
 
Кар'єра Марко Хука була сповнена як шалених успіхів,  так і болючих поразок,  після яких  навіть найвідданіші фанати не вірили в позитивне майбутнє свого кумира. Після ряду яскравих перемог,  німецький "Капітан" отримав шанс поборотися за титул чемпіона світу,  проте бій з американцем Стівом Канінгемом,  що відбувся в далекому 2007-му, успіхом не увінчався. Незважаючи на невдачу,  спортсмен продовжив розчищати собі дорогу до трофеїв і через два роки таки досягнув бажаного - в бою з маловідомим чемпіоном WBO - аргентинцем Віктором Раміресом німець продемонстрував усі свої найкращі якості і забрав у суперника престижний пояс. Далі на Хука очікувала перша зустріч з британцем Олою Афолабі (загалом їх було чотири) і непростий поєдинок з росіянином Денисом Лєбєдєвим - обидва поєдинки Марко виграв. У 2012-му році команда німецького боксера заявила,  що їх підопічний змінює вагову категорію і піднімається в суперважкий дивізіон.  Експеримент провалився,  оскільки в битві з тодішнім чемпіоном світу Олександром Повєткіним Хук зазнав невдачі і був змушений повернутися назад - у свою рідну категорію. 
 
До 2015-го року про ту поразку всі встигли забути - німецький боксер колекціонував перемоги, а серед його суперників значилися доволі солідні імена - Ола Афолабі та Фірат Арслан, з якими було проведено по два поєдинки. 
 
Проте виїзд Марко за межі своєї батьківщини завершився справжнім крахом - болюча і сенсаційна поразка від поляка Кшиштофа Гловацкі, здавалося,  поставила хрест на подальших амбіціях німецького спортсмена.  Мабуть, будь-який інший боксер вже б повісив рукавички на цвяхи,  проте не Хук.  Зібравши усі сили докупи,  Марко спочатку перебоксував давнього знайомого Олу Афолабі,  а потім розібрався з перспективним українцем Дмитром Кучером. 
 
До речі, поєдинок з нашим співвітчизником є останнім боєм Марко Хука і датований 19 листопадом минулого року. 
 
Майріс Брієдіс,  як зазначалося вище,  в професійний бокс перейшов набагато пізніше і порівняно з суперником є менш титулованим і не таким досвідченим.  У 2013-му році Брієдіс став першим латвійцем,  котрий завоював титул на профіринзі - після вікторії над чехом Любошем Суду пояс IBA перекочував в Прибалтику.
 
Кар'єра Майріса складалася дуже легко - швидкими темпами він завойовував регіональні титули і впевнено піднімався в усіх боксерських рейтингах.  У 2014-му латвієць поповнив свою колекцію поясом WBC Baltic, розгромивши Джоуї Вегаса,  а ще через рік заявив про себе на весь світ,  здобувши яскраву перемогу над відомим Мануелем Чаром. 
 
Минулий рік став найуспішнішим в кар'єрі Брієдіса,  оскільки він записав в свій актив три перемоги над солідними опонентами - по черзі були нокаутовані південноафриканець Дені Вентер (екс-суперник Олександра Усика), непоступливий нігерієць Оланреважа Дуродола і потужний британець Саймон Валілі. 
 
Прогноз 
 
Спочатку боксери повинні були битися за титул тимчасового чемпіона,  однак зовсім нещодавно стало відомо,  що в майбутньому поєдинку на кону стоятиме повноцінний пояс WBC. Зустріч Брієдіса та Хука відноситься до тих,  де неможливо щось спрогнозувати - це буде класичний двобій молодості  проти досвіду.
 
Марко Хук - боксер,  котрий більшість своїх поєдинків провів в межах своєї країни,  а тому цілком логічно,  що суддівство в деяких боях було схильним до свого співвітчизника і,  водночас,  доволі суперечливим. Проте цей факт ніяк не принижує заслуги німецького спортсмена,  високий клас якого не піддається сумнівам. У майбутній зустрічі є одна обставина,  яка відразу кидається в очі пересічному фанатові - коефіцієнт на перемогу господаря  коливається в діапазоні 2,4-2,8, в той час як успіх латвійця оцінюють в 1,4-1,6. Чи не зарано букмекери списали з рахунку Хука? 
 
Марко завжди славився своїми бійцівськими якостями,  габаритами і вмінням боротися до останніх секунд. Незважаючи на доволі потужний удар,  відсоток дострокових перемог не є дуже високим,  як для такої важкої вагової категорії. Однією з проблем "Капітана" є його слабке вміння тримати удар і далеко не ідеальний захист - і Повєткіну, і Гловацкі боксер програв нокаутом. До речі,  після поразки від поляка, Хук провів два поєдинки з далеко не найслабшими суперниками,  проте,  незважаючи на перемоги він не виглядав тим боксером,  якого ми знали раніше. Команда німця прекрасно розуміє,  що суботній бій буде чи не останньою можливістю втриматись в когорті боксерської еліти і тому докладе усіх зусиль для успіху свого підопічного. 
 
Оцінити реальний потенціал латвійського претендента доволі складно,  так як він надто легко розбирався зі своїми суперниками і до того ж, опонентів рівня Хука у Брієдіса ще не було. Одним з головних козирів,  які може продемонструвати Майріс є його нокаутучуючий удар - зважаючи на агресивний стиль, який сповідує німець,  шанси латвійця доволі високі. Існує висока ймовірність  того,  що поєдинок не протриває усі відведені раунди і хтось із суперників завершить бій у горизонтальному положенні. Як би там не було,  але стиль боксерів дає нам великі шанси спрогнозувати,  що вечір суботи подарує яскравий бій і драматичну розв'язку.  Брієдіс ТКО 7.

Бій відбудеться 1 квітня, у Дортмунді - о 23:00
 
Микола ТИТЮК

Источник — Sport.ua

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