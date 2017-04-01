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Луис ОРТИС: «В бою Кличко - Джошуа я отдаю предпочтение опыту»

Кубинский боксер определил для себя фаворита в предстоящем бою

  • 01.04.2017 09:32
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behindthegloves.com. Луис Ортис
© behindthegloves.com. Луис Ортис

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис заявил в интервью Boxing Scene, что считает украинца Владимира Кличко фаворитом в бою с британцем Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля в Лондоне:

«Иногда молодость бьет опыт. Но иногда молодым боксерам не хватает опыта. Поэтому в бою Кличко - Джошуа я отдаю предпочтение Кличко», - сказал Луис Ортис.

Источник — Boxingnews

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