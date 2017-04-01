Луис ОРТИС: «В бою Кличко - Джошуа я отдаю предпочтение опыту»

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис заявил в интервью Boxing Scene, что считает украинца Владимира Кличко фаворитом в бою с британцем Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля в Лондоне:
«Иногда молодость бьет опыт. Но иногда молодым боксерам не хватает опыта. Поэтому в бою Кличко - Джошуа я отдаю предпочтение Кличко», - сказал Луис Ортис.
Источник — Boxingnews
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