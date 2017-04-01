Эрик МОЛИНА: «Кличко передаст бразды правления дивизиона Джошуа»

Бывший соперник чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа американский боксер Эрик Молина заявил в интервью Sky Sports, что уверен в победе Джошуа над украинцем Владимиром Кличко:
«Джошуа - отличный чемпион, и я лично не вижу много оппонентов, способных его победить. Он очень силен. К тому же, от боя к бою он становится лучше, сильнее и быстрее.
Не хочу неуважительно говорить о Кличко, но 29 апреля он передаст бразды правления супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа. Если этого еще не случилось, то официальное подтверждение мы получим после боя.
Если Энтони пройдет Кличко, а я верю, что это произойдет, то у него останется только один бой - против Уайлдера. После этого поединка я не вижу сколько-нибудь конкурентного боя для Джошуа. Может, с Тайсоном Фьюри. Но Энтони – настоящее и будущее супертяжелого веса», - сказал Эрик Молина.
Источник — Boxingnews
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