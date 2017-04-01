Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Хьюи ФЬЮРИ: «В боксе решают мастерство и психология, а не мышцы»

Британский боксер заявил, что имеет все шансы победить Паркера

  • 01.04.2017 13:56
  • 71 просмотров
  • 0 комментария
Метки
manchestereveningnews.co.uk
© manchestereveningnews.co.uk

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри, которому 6 мая в Окленде предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии WBO, новозеландцем Джозефом Паркером, заявил, что готов выиграть титул.

По словам Фьюри, в боксе главенствующую роль играют мастерство и психология, а не антропометрические данные, в которых Паркер его превосходит.

«Паркер — большой парень, хорошо сложенный, но это далеко не главное в боксе, - цитирует Фьюри Fightnews. - У вас может быть сколько угодно мышц, но это ничего не значит. Все решают мастерство и психология. Последняя – очень важная штука. В конце концов, в ринге будет двое мужчин. И я уверен, что у меня есть все необходимое, чтобы победить Паркера».

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.