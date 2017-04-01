Хьюи ФЬЮРИ: «В боксе решают мастерство и психология, а не мышцы»

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри, которому 6 мая в Окленде предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии WBO, новозеландцем Джозефом Паркером, заявил, что готов выиграть титул.



По словам Фьюри, в боксе главенствующую роль играют мастерство и психология, а не антропометрические данные, в которых Паркер его превосходит.



«Паркер — большой парень, хорошо сложенный, но это далеко не главное в боксе, - цитирует Фьюри Fightnews. - У вас может быть сколько угодно мышц, но это ничего не значит. Все решают мастерство и психология. Последняя – очень важная штука. В конце концов, в ринге будет двое мужчин. И я уверен, что у меня есть все необходимое, чтобы победить Паркера».