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Майріс Брієдіс перебоксував Марко Хука!

Долю поєдинку довелося вирішувати суддям

  • 02.04.2017 02:01
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Майріс Брієдіс перебоксував Марко Хука!
За декілька хвилин до початку бою неозброєним оком було помітно стартове хвилювання латвійського боксера. Воно й недивно - вперше в кар'єрі Майріс Брієдіс отримав шанс поборотися за титул чемпіона світу. В той же час німець поводив себе спокійно і ніякі ознаки не видавали мандраж досвідченого боксера. Стартові раунди пройшли у взаємній перестрілці і ознаменувалися багатьма нервовими діями з боку обох суперників. Майріс намагався вийти на зручну для себе дистанцію і час від часу провалював захист опонета,  тоді як Хук багато клінчував і діяв доволі брудно. З кожним раундом все чіткіше вимальовуввлася перевага латвійського претендента - Хук поводив себе дуже пасивно і не показував свої сильні сторони. Загалом,  першу половину бою на свій рахунок записав прибалт,  проте зважаючи рівний бій,  стверджувати це однозначно було неможливо. 
 
У шостому раунді Марко Хук нарешті прокинувся і розпочав діяти набагато активніше - фірмові джеби явної переваги не давали,  але бій таки вдалося вирівняти. Схожа ситуація повторилася і в наступній трихвилинці.  Несподівано для багатьох, Майріса почала підводити його фізична форма - було добре помітно важкі рухи і втома,  яка ставила під сумнів подальші надії на успіх. 
 
Зважаючи на те,  що поєдинок проходив у Німеччині,  фанів латвійця почав хвилювати такий розвиток подій - всі прекрасно розуміли,  що в рівному бої домашнє суддівство,  скоріш за все,  віддасть титул господарю. Ситуація почала змінюватися в дев'ятому раунді,  коли в Брієдіса відкрилося нове дихання і він сміливо пішов у наступ. Багато ударів летіли в захист німця,  проте деякі таки добряче діставали опонента. 

 
Чемпіонські раунди розчарували прихильників Марко Хука - боксер важко тримався на ногах і перестав фактично пробивати серіями. Натомість, Майріс взяв ситуацію під свій контроль і зробив все можливе - багато пробивав назустріч і вміло контролював візаві, незважаючи на велику кількість клінчів з боку Хука. 
 
Рішення суддів було справедливим і одноголосним - 118-109, 117-110 і 116-111. Пояс чемпіона світу відправляється в Латвію,  а от до команди Хука (як і власне до самого боксера) залишається багато питань. Чому німецький спортсмен провів відверто слабкий бій - залишається загадкою.  Відомо одне - після попередніх невдач саме сьогоднішня може поставити жирну крапку на чемпіонських амбіціях Марко Хука. 
 
20 березня в російському Ростові в реванші зійдуться Дмитро Кудряшов - Оланреважа Дуродола,  і саме з переможцем цієї пари повинен буде зустрітись латвійськиий чемпіон. Сьогодні крузервейт поповнився ще одним елітним бійцем,  а в Олександра Усика з'явився новий виклик - бажання об'єднати усі пояси в своїй категорії існує вже давно. 
 
Микола ТИТЮК

Источник — Sport.ua

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