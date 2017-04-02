За декілька хвилин до початку бою неозброєним оком було помітно стартове хвилювання латвійського боксера. Воно й недивно - вперше в кар'єрі Майріс Брієдіс отримав шанс поборотися за титул чемпіона світу. В той же час німець поводив себе спокійно і ніякі ознаки не видавали мандраж досвідченого боксера. Стартові раунди пройшли у взаємній перестрілці і ознаменувалися багатьма нервовими діями з боку обох суперників. Майріс намагався вийти на зручну для себе дистанцію і час від часу провалював захист опонета, тоді як Хук багато клінчував і діяв доволі брудно. З кожним раундом все чіткіше вимальовуввлася перевага латвійського претендента - Хук поводив себе дуже пасивно і не показував свої сильні сторони. Загалом, першу половину бою на свій рахунок записав прибалт, проте зважаючи рівний бій, стверджувати це однозначно було неможливо.

У шостому раунді Марко Хук нарешті прокинувся і розпочав діяти набагато активніше - фірмові джеби явної переваги не давали, але бій таки вдалося вирівняти. Схожа ситуація повторилася і в наступній трихвилинці. Несподівано для багатьох, Майріса почала підводити його фізична форма - було добре помітно важкі рухи і втома, яка ставила під сумнів подальші надії на успіх.

Зважаючи на те, що поєдинок проходив у Німеччині, фанів латвійця почав хвилювати такий розвиток подій - всі прекрасно розуміли, що в рівному бої домашнє суддівство, скоріш за все, віддасть титул господарю. Ситуація почала змінюватися в дев'ятому раунді, коли в Брієдіса відкрилося нове дихання і він сміливо пішов у наступ. Багато ударів летіли в захист німця, проте деякі таки добряче діставали опонента.





Чемпіонські раунди розчарували прихильників Марко Хука - боксер важко тримався на ногах і перестав фактично пробивати серіями. Натомість, Майріс взяв ситуацію під свій контроль і зробив все можливе - багато пробивав назустріч і вміло контролював візаві, незважаючи на велику кількість клінчів з боку Хука.

Рішення суддів було справедливим і одноголосним - 118-109, 117-110 і 116-111. Пояс чемпіона світу відправляється в Латвію, а от до команди Хука (як і власне до самого боксера) залишається багато питань. Чому німецький спортсмен провів відверто слабкий бій - залишається загадкою. Відомо одне - після попередніх невдач саме сьогоднішня може поставити жирну крапку на чемпіонських амбіціях Марко Хука.

20 березня в російському Ростові в реванші зійдуться Дмитро Кудряшов - Оланреважа Дуродола, і саме з переможцем цієї пари повинен буде зустрітись латвійськиий чемпіон. Сьогодні крузервейт поповнився ще одним елітним бійцем, а в Олександра Усика з'явився новий виклик - бажання об'єднати усі пояси в своїй категорії існує вже давно.

Микола ТИТЮК