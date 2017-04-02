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Пятый спарринг-партенр Владимира Кличко стал чемпионом мира

Майрис Бриедис, победивший Марко Хука, ранее был спарринг-партнером украинского боксера

  • 02.04.2017 10:47
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klitschko-brothers.com. Майрис Бриедис
© klitschko-brothers.com. Майрис Бриедис

Вчерашняя победа латвийского боксера Майриса Бриедиса над представителем Германии Марко Хуком, принесшая ему титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBO в первом тяжелом весе, стала очередным большим достижением для боксеров, работавших в свое время спарринг-партнерами Владимира Кличко.

Первым среди бывших спарринг-партнеров Владимира завоевал титул чемпиона мира американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер, отобравший в январе 2015 года титул WBC у канадца Бермейна Стиверна.

Затем настала очередь британца Энтони Джоуша, завоевавшего титул IBF в супертяжелом весе в бою с Чарльзом Мартином в апреле прошлого года. В декабре 2016-го поясами чемпионов мира обзавелись еще два бывших спарринг-партнера Владимира Кличко - российский боксер Мурат Гассиев стал чемпионом IBF в первом тяжелом весе, а новозеландец Джозеф Паркер - чемпионом WBO в весе супертяжелом.

И вот вчера к когорте бывших спарринг-партнеров Владимира Кличко, сумевших стать чемпионами мира, присоединился тяжеловес Майрис Бриедис.

Интересно также, что и сам Владимир со своим старшим братом Виталием, будучи еще молодыми и перспективными боксерами, проходили школу спаррингов с легендой бокса - в 1998 году они были спарринг-партнерами Эвандера Холифилда в рамках его подготовки к бою с нигерийцем Генри Акинванде, сорвавшемуся буквально в последний момент (уже после взвешивания) из-за того, что у Акинванде обнаружили гепатит.

Источник — Boxingnews

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