Бывший чемпион мира в полусреднем и первом среднем весе никарагуанец Рикардо Майорга (32-9-1, 26 КО) успешно вернулся на ринг после 20-месячного перерыва, победив техническим нокаутом в третьем раунде мексиканца Хаудиеля Сепеду (12-18-1, 9 КО).
Майорга, который подошел к этому бою с наибольшим весом в своей карьере, выглядел в ринге очень медленным и далеко не таким взрывным, как в свои лучшие годы, но и такого Майорги с лихвой хватило для победы над Сепедой.
В третьем раунде Рикардо провел несколько сильных ударов правой, которые потрясли его оппонента, и рефери принял решение остановить бой - технический нокаут.
Источник — Boxingnews
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