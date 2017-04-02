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43-летний Майорга триумфально вернулся на ринг, нокаутировав Сепеду

Мексиканский боец смог продержаться только до третьего раунда

  • 02.04.2017 11:22
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sherdog.com. Рикардо Майорга
© sherdog.com. Рикардо Майорга

Бывший чемпион мира в полусреднем и первом среднем весе никарагуанец Рикардо Майорга (32-9-1, 26 КО) успешно вернулся на ринг после 20-месячного перерыва, победив техническим нокаутом в третьем раунде мексиканца Хаудиеля Сепеду (12-18-1, 9 КО).

Майорга, который подошел к этому бою с наибольшим весом в своей карьере, выглядел в ринге очень медленным и далеко не таким взрывным, как в свои лучшие годы, но и такого Майорги с лихвой хватило для победы над Сепедой.

В третьем раунде Рикардо провел несколько сильных ударов правой, которые потрясли его оппонента, и рефери принял решение остановить бой - технический нокаут.

Источник — Boxingnews

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