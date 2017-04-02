Виталий КЛИЧКО: «Опыт Владимира победит молодой напор Джошуа»

Почетный чемпион мира WBC в супертяжелой весовой категории Виталий Кличко перед церемонией «Герои спортивного года-2016» рассказал о подготовке своего брата Владимира Кличко (64-4, 53 KO) к предстоящему бою.

29 апреля, напомним, украинец сразится за вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO, а также титул чемпиона мира по версии IBF с британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

«Сейчас успешно завершилась первая стадия подготовки Владимира к бою с Джошуа. Он уже уезжает из Киева в тренировочный лагерь в Австрию, а за неделю до боя отправится в Лондон.

В Австрии Владимир будет проходить специальную подготовку. Над физическими кондициями и выносливостью уже поработали, теперь же основной задачей будет работа в спаррингах. Приедет много спарринг-партнеров, у которых такой же стиль ведения боя, как у Джошуа.

Бой будет очень интересным. Джошуа, как и Владимир, является олимпийским чемпионом, он на 13 лет младше Владимира и все свои бои он выиграл нокаутом. Это будет сложное задание для Владимира. Также хотелось бы напомнить, что несколько лет назад Джошуа был спарринг-партнером Владимира, но прошло время и он провел много боев. Эксперты не могут определить, кто будет доминировать на ринге - у каждого боксера шансы 50/50. Все зависит от бойцов.

Все билеты на бой, который пройдет на стадионе «Уэмбли», были раскуплены за день - болельщики ждут один из лучших боев в этом году. Будем ждать боя и держать кулаки за Владимира. Уверен, что он сможет доказать - опыт победит молодой напор Джошуа. Будем надеяться, что 29 апреля после победы Владимира гимн Украины будет играть не только в Лондоне, а по всему миру».