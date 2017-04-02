Тим УИЗЕРСПУН: «Слабое место Кличко – ближний бой»

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Тим Уизерспун дал Энтони Джошуа свой рецепт победы над Владимиром Кличко, в запланированном на 29 апреля поединке.

По словам Уизерспуна, в середине 1980-х непродолжительное время владевшего чемпионскими поясами WBC и WBA, он хотел стать тренером Джошуа, однако не сумел пробиться в команду промоутера Энтони - Эдди Хирна. «Я хотел стать тренером Джошуа, - цитирует Уизерспуна Вoxing247. - И побывл вместе с ним на нескольких событиях. Он отличный парень, и я хочу ему помочь, так как он мне нравится. Я не только учил бы его боксу, но и рассказывал о тех событиях, через которые я прошел. Но у Эдди Хирна уже есть своя cработанная команда, в которую никого со стороны не приглашают».

Как отметил Уизерспун, хорошему впечатлению, которое Джошуа произвел в спаррингах с Владимиром Кличко, не стоит придавать серьезного значения. «Джошуа побеждает, но все его противники не продержались бы и пару раундов с парнями нашей эпохи, - заявил Уизерспун. - Тогда конкуренция была выше. Говорят, что Джошуа неплохо выглядел в спаррингах с Кличко, но надо учитывать, что украинец до этого отбоксировал с тремя или четырьмя спарринг-партнерами. Я люблю Джошуа, забочусь о нем, и поэтому хочу, чтобы он стал лучше. Я говорил людям в Америке, что хочу работать с этим парнем, что у него есть потенциал, но меня спрашивали: «Кто это?». Но ведь это не то, что вы хотите услышать. Вы должны слышать: «О, да, я знаю его». А так даже боксеры в зале спрашивали меня: «Кто это?».

По мнению американца, шанс Джошуа – бой на ближней дистанции. «Кличко клинчует, если кто-то из соперников выходит на дистанцию для ближнего боя. Каждый раз, приближаясь к Кличко, Джошуа должен драться как Джо Фрейзер. Это то, чему я научил бы его. Несмотря на то, что Джошуа – высокий и мощный боксер, он должен прорываться на дистанцию для ближнего боя и оставаться там. Кличко станет клинчевать, но судьи в таких случаях будут принимать решения в пользу Джошуа. Если Энтони навяжет ближний бой, он легко выиграет. Бой на дистанции? Да, Джошуа может нокаутировать Кличко, но у него больше шансов в ближнем бою – это слабое место украинца. Джошуа должен быть в ближнем бою каждую минуту поединка».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.