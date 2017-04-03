Гостем редакции Sport.ua стал известный российский журналист, эксперт программы «Великий бокс» на телеканале «Интер» Александр Беленький. Он рассказал об общении с братьями Кличко, о Косте Цзю как боксере и тренере, о причинах возвращения в ринг возрастных боксеров и многом другом. Вашему вниманию предлагаем продолжение беседы, первую часть интервью можно прочесть здесь.

Я ВСЕГДА ДЕЛАЛ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ХОТЕЛ

— Чем сейчас занимается одиозный менеджер бокса Владимир Хрюнов? Правда, что он пытался изменить вашу жизнь к худшему? Жаловался всем на вас и не только...

— Правда, и не просто пытался изменить, а менял. Пару раз он создавал вокруг меня такие ситуации, что из страны выезжал, потому что просто боялся, что лакеи, которые стремятся услужить господам, что-нибудь со мной сделают. Мне звонки странные поступали в большом количестве. Что делает сейчас? Не знаю, и надеюсь, что не узнаю.

— Чем вы заслужили такую любовь с его стороны?

— Тем, что я всегда делал только то, что хотел, дружил, с кем хотел. Разрешения ни у кого не спрашивал, меньше всего у Хрюнова. Братья Кличко — мои друзья. Все, кому это не нравится, могут идти очень далеко. Они мои друзья 15 лет. У меня не так много друзей. Я хорошо отношусь к Поветкину. Я никогда не написал о нем не то что плохого, даже среднего слова. Это единственный бой, в котором я болел не за него. Что, я должен скрывать? Володя — мой друг, я болею за своего друга.

ДЕЛАЮ, ЧТО МОГУ, ЧТОБЫ ПОВЕТКИН ВЕРНУЛСЯ В РИНГ

— Что вы думаете о допинговых скандалах, связанных с Александром Поветкиным? Был прокол со стороны его команды или тайные враги и злопыхатели России в целом и Александра в частности украдкой смешали с мясным фаршем для пельменей допинг и накормили им Витязя?

— Это, конечно, прокол со стороны команды. Я много раз писал об этом, могу только повторить. Я практически уверен в том, что сам Саша мог не знать вообще. Он очень доверяет своей команде, не вникает в такие вещи. Это может быть прокол конкретного члена команды. Я не знаю. Меня не особо к этой команде подпускают по понятным причинам. Но сам Александр Поветкин — человек архипорядочный. Найдите кого-то, кто скажет о нем плохое слово, из людей, которые его знают. Не потому, что боятся, а потому, что так и есть на самом деле, он хороший человек. Я лично готов сделать все возможное, чтобы... И, честно говоря, делаю. Не могу раскрыть деталей, но делаю то, что могу, чтобы он вернулся в ринг.

— Виктор Постол может получить еще один шанс в США? Или с ним случится то же, что и с Котельником, который провел отличный бой против Александра Девона, казалось, заслужил этот шанс, но так его и не получил?

— 50/50, как карты лягут. Может появиться какая-то возможность, там нужно держать ухо востро, это задача его менеджеров, подсунуть его кандидатуру в нужный момент. Шанс может предоставиться сейчас, может через два года. Я не думаю, что сейчас. Какое-то время должно пройти.

— А может и не предоставиться вообще...

— Может.

БОБ АРУМ — НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ АВИАНОСЕЦ

— Тогда, кстати, шанс Андрею Котельнику предоставил Дон Кинг. Насколько он сейчас вовлечен в боксерский бизнес? Действительно ли он растерял свое былое могущество? Сколько у него боксеров, чемпионов?

— Он действительно растерял. Понятия не имею, какое точное количество боксеров. Считайте, что он исчез из элиты. Да, он великий. Человеку под 90 лет... Я понимаю, что Бобу Аруму столько же, но все стареют по-разному. Может быть, просто устал, жизнь у него была более бурная, чем у Боба Арума: и убийство, и срок за убийство, устал человек.

— Как Бобу Аруму удается столько лет быть на гребне волны? Где, как пел Борис Гребенщиков, та молодая шпана, что сотрет его с лица земли?

— Не родилась еще та шпана. Эл Хэймон пытается, Де Ла Хойя пытался. Расходились они с Арумом, не очень красиво. Есть типаж американского бизнесмена, непотопляемого авианосца. Вот он и будет плыть.

— Ему уже 85. Сколько еще этот авианосец проплывет?

— Сколько проживет — столько и проплывет.

— На этой неделе вы посетили музей достижений братьев Кличко, который находится в НСК «Олимпийский». Были ли до этого в музеях, посвященных боксерам? Что бы вы посоветовали изменить конкретно в этом музее?

— Так получилось, что это был первый музей, посвященный боксерам, где я был. Поскольку я полный профан в этом, ничего советовать не буду. Мне все очень понравилось: экспозиция, мультимедийное шоу. Большое спасибо, что позвали.

КОСТЯ ЦЗЮ — ТРЕНЕР-ИСТЯЗАТЕЛЬ

— Вы тесно общались с Костей Цзю и Николаем Валуевым во время их активной боксерской карьеры. Продолжаете ли общаться с ними? Какого мнения о Косте как тренере и о Коле как депутате?

— С Костей мы периодически встречаемся на тусовках. Колю я очень давно не видел, давно не разговаривал. Какой Костя тренер? Это сложный вопрос. Я разговаривал с людьми, которых он тренировал, допустим, с Поветкиным, с Лебедевым. Костя — тренер-истязатель. Он истязает тех, кого тренирует, точно так же или, может, помягче, чем истязал себя. Я когда-то съездил в его тренировочный зал в Австралию и посмотрел. Я никогда не видел людей, которые делают половину того объема работы на тренировке, который делал Костя Цзю. Это было совершенно потрясающее зрелище. Там был такой ритуал: Костя работал в плотной футболке — и потом в какой-то момент он ее бросал на пол. Было впечатление, что футболку в ведро окунули, вынули — и бросили. То есть до такой степени она была мокрой. На моей памяти, когда я ходил в его зал, было 6-8 футболок за одну тренировку. Да, это талант, но труд не описать. Многие боксеры, тот же Денис Лебедев, считали, что им такой тренировочный режим не подходит. Я не буду говорить, подходит им или нет, просто передаю чужую точку зрения. Я вполне допускаю, что это так. Не знаю, кем надо быть, чтобы тренироваться так, как Костя Цзю.

ДУМА — МЕСТО, КУДА СПОРТСМЕНУ МОЖНО УХОДИТЬ

— Слышали историю, что Валуев должен был из своих гонораров платить 25% Зауэрланду и еще 25% Дону Кингу, которые были сопромоутерами. Можете объяснить, как Коля согласился на такие кабальные условия? Кто был его персональным менеджером?

— Это нормальные условия на самом деле. По Акту Мохаммеда Али боксер должен получать как минимум 50% от суммы гонорара. Больше — хорошо, меньше нельзя. Так что это вполне нормальные условия. Конечно, я считаю, что Колю поджимали. Насчет его депутатства... Я никак к этому не отношусь. Коля хороший, добрый, порядочный человек. Я сейчас скажу не именно о Коле Валуеве, а вообще о спортсменах. Человек закончил карьеру, умный, развитый, ему 35-37 лет, последние 20 из которых он провел в спортзале. Куда идти, что делать? Тренировать? Не из всех получаются тренеры.

— Роман Кармазин попробовал, не сильно получилось, переехал он в Питер тренировать. Сейчас, по-моему, опять вернулся за океан...

— Да. Получается, что Дума — место, куда спортсмену можно уходить. Я не берусь осуждать людей, которые туда пошли.

— Какого вы мнения о менеджерских способностях Эгиса Климаса, который является менеджером Ломаченко, Усика, Гвоздика, Ковалева и многих других ребят с постсоветского пространства? Эгиса можно считать сейчас одним из ведущих боксерских менеджеров за океаном?

— Безусловно, можно и нужно. Я, конечно, на Эгиса смотрю немножко глазами Сергея Ковалева, потому что он много мне о нем рассказывал. Как я понял по рассказам Ковалева, он потрясающе учится. На Ковалеве он многому научился методом проб и ошибок, небольших, потому что у него прекрасное чутье. И вообще он хороший бизнесмен, и, насколько я понял, порядочный человек. Я верю Сергею, потому что он — человек крайне жесткий в оценках. Если он кого-то хвалит, это не так часто бывает и заслуживает отдельного упоминания. Я большой сторонник Эгиса Климаса, желаю ему всяческих успехов. Мы с ним лично не знакомы, хочу с ним как-то поговорить, посмотреть на его работу. С огромным уважением отношусь к нему.

— Менеджером Тараса Шелестюка был (и, вполне возможно, остается) Вадим Корнилов. По-моему, не без его участия в Москве проводился выставочный бой Микки Рурка. Не в курсе, это Вадим нашел в соперники Рурку бездомного боксера, который должен был лечь от разящего удара Микки, но сделал это крайне неуклюже, а затем признался СМИ, что, согласно договоренности, должен был сдать бой? Как часто подобные ситуации происходят в профессиональном боксе? Можете привести конкретные примеры?

— Случай с Рурком я хорошо помню. Я не склонный к истерикам человек, но тогда меня задолбали. Там был хороший вечер боев, а мне с утра до ночи звонили телеканалы, радиостанции, больше десяти за день, и все спрашивали о Микки Рурке. Я сказал: «Позорище будет. Зачем об этом вообще говорить?». Это была проба. Я не знаю, какое отношение к этому имел Корнилов. Подопечные Корнилова хорошо о нем отзываются, у меня нет оснований ему не верить. Но и на старуху бывает проруха. Это был атас, конечно, я такой комедии никогда не видел. Хрюнов тогда сказал: «Меня хоть ругают, но я такого позорища не устраивал». И он правду сказал, в кои-то веки я был согласен с Хрюновым. Хочу отметить, что Рурк — один из моих любимых актеров. То, что он сыграл, мог сыграть только он. Один из моих любимых, неизвестных, фильмов — «Бойцовая рыбка». Эту роль мог сыграть только он. Это выдающийся фильм и выдающаяся роль.

НЕКОТОРЫЕ БОКСЕРЫ НЕ НАУЧИЛИСЬ ЖИТЬ В МИРЕ ВНЕ РИНГА

— Недавно появилась информация о том, что 48-летний Джеймс Тони 11 мая вернется в ринг, с 41-летним Шеппардом встретится. 47-летний Олег Маскаев заявил о своем возвращении в ринг. Холифилд, которому 54 года, выставочные бои проводит, с президентами или экс-президентами африканских стран или каких-то фондов бьется. Что движет этими ребятами? Для чего им это нужно? Как думаете, что было главным для Микки Рурка — получить гонорар или все-таки ощутить себя моложе на 30 лет?

— Думаю, что конкретно Микки Рурку нужно было ощутить себя моложе на 30 лет. Я очень хорошо его понимаю, каждый день удивляюсь, подхожу к зеркалу и думаю: «Что за харя там седая? Кто это?». А это я. А в душе 18. Что движет остальными? Деньги и только деньги. Нужно пожалеть людей. Пока были в ринге, они не научились жить в мире вне ринга. Они могли зарабатывать сумасшедшие деньги, как Холифилд, они их бездарнейшим образом тратили. Обычное явление. Человек вырвался из бедности. Что он делает? Покупает сумасшедшую недвижимость. У Холифилда был стокомнатный дворец.

— Там даже дорога, которая вела к его поместью, называлась его именем...





— Да. Это то, что требует постоянных вложений, причем огромных. И так они вкладывают все свои средства. В результате они очень удивляются, когда деньги заканчиваются. Просадить можно любые деньги, без труда. И все они оказываются на мели. Вы назвали Маскаева, Тони. Я их хорошо знаю, это очень умные люди. Результаты теста IQ у них будут, как у доцентов. Но даже очень умный человек, если он к такому возрасту не научился жить в этом мире, не знает каких-то правил — ничего не сможет добиться.

С ВИТАЛИЕМ КЛИЧКО СЕЙЧАС ОБЩАЕМСЯ ПЛОТНЕЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО

— Продолжаете общаться с Виталием Кличко? Есть ли интересная история, связанная с вашим общением?

— С Виталием общаться не просто продолжаем, а общаемся, наверное, плотнее, чем когда-либо. Интересная история? Было много историй. У Виталика есть неготовность, когда большая толпа, общаться через микрофон. Вы не представляете, какой это безумно остроумный человек. Была такая смешная история... Это было лет 10 назад. Какая-то сплетня прошла относительно его следующего боя. Я звоню ему из редакции «Спорт-Экспресс», включил громкую связь, чтобы записать, говорю: «Виталик, тут написали, это правда?». Он в ответ: «Саша, ты же знаешь, что могут написать. Тут про Володю написали, что он голубой. Мне что же, к брату спиной не поворачиваться теперь что ли?». (Смеется) Была громкая связь, все в редакции замерли, когда он это сказал. Выждали, когда я положу трубку — и тогда все...

— Как в России смотрят на то, что Вас приглашают экспертом в программу «Великий бокс» на украинском телеканале «Интер»? Никто не говорит, что вы продались бандеровцам? Помню, как Хрюнов во время вашей очной ставки на телеканале «Дождь» обвинял вас в том, что вы смотрите в сторону Германии, а не России...

— Я в сторону Италии смотрю, я там по большей части сейчас живу. А как к этому относятся, знаете, я забыл спросить. Приеду — обязательно поинтересуюсь. Я делаю в этой жизни то, что хочу, этого мне не могут простить. И плевал я на то, кому что нравится, а что не нравится.

— По вашему мнению, на ком лежит основная вина в том, что бой Виталий Кличко — Николай Валуев так и не состоялся? Пиковое предложения от Виталия составляло 2,5 миллиона долларов в качестве гонорара для Николая, но его промоутеры продолжали торговаться. Допускаете ли, что здесь вмешались политические силы — кто-то в России не хотел этого боя, так как специалистам бокса его результат был очевиден? Или дело было исключительно в бизнесе?

— Исключительно в бизнесе. Команда Валуева и он сам считали, что... Я это очень хорошо знаю, потому что много лично общался и пытался сказать, что больше не предложат, что это пиковая сумма. Мы как-то с Виталием говорили, он мне говорил: «Как-то намекни, что больше не будет». Я не просто намекнул, а прямо сказал. Там был чистый бизнес. Действительно полагали, что можно больше получить.

ДЛЯ МЕНЯ НЕ СТАЛО НЕОЖИДАННОСТЬЮ ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО С ФЬЮРИ

— О Тайсоне Фьюри как о боксере можно забыть? И знаете ли вы в истории профессионального бокса подобные примеры — когда боксер, став чемпионом мира, не провел ни одной защиты и был лишен боксерской лицензии за допинг (в данном случае кокаин) — и вот уже много месяцев усердно и упорно борется со своей внутренней депрессией?

— То, что Фьюри — одноразовое чудо, я говорил сразу. Это понятно, человек психологически неустойчивый, сам для себя ненадежный. Для меня не стало неожиданностью то, что с ним произошло. Я допускаю, что он вернется по той же причине, по которой возвращаются все — деньги понадобятся. Кокаин нынче дорог и никогда дешевым не будет. В то, что он слезет, исправится, я не верю. Даст Бог, Володя победит Джошуа — тогда начнут пинками выгонять Фьюри. Но я не уверен, что даже у всей Британии хватит силы пинка, чтобы его выставить в ринг. Не потому, что он боится, а потому, что не может себя в спортзал загнать.

— Вопрос от читателя. Не могли бы Вы назвать имена выдающихся азиатских и южноамериканских боксеров прошлого и настоящего (по пять от каждого континента), сопоставимых по величию, допустим, с Марвином Хаглером, Флойдом Мейвезером, Оскаром Де Ла Хойей?

— Азиатов точно не смогу. Это не значит, что их нет. Есть потрясающие тайские бойцы, которые по 15 раз защищали свои титулы. Но они дерутся где-то у себя в Тайланде, я видел два с половиной боя и не могу на основании этого что-то уверенно сказать. Мне нравился в свое время Гусикэн, у которого одно лицо с Орзубеком Назаровым, просто один в один, удивительное сходство. Но сказать, что он величайший, не могу.

А латиноамериканцы... Во-первых, конечно, Чавес. Потом троица: Баррера, Моралес, Маркес. Особенно я люблю Маркеса. Также позабытый Уилфред Бенитес. И, конечно же, Роберто Дюран. Когда Дюран был легковесом, он был абсолютно непобедимым. Дюран-легковес, я считаю, выше любого из названных боксеров. Но и остальные тоже хороши.

— Если рассматривать бокс как искусство, какого одного боксера вы бы назвали самым искусным в истории?

— Шугар Рэй Робинсон, когда он был полусредневесом, а не когда стал средневесом. Все знают, что он пятикратный чемпион в среднем весе, но пятикратный он потому, что проигрывал, выигрывал, уходил, возвращался. А когда он в полусреднем весе дрался, там вообще никаких вопросов не было. Там никто его не то что победить, рядом стать не мог.

БЕССОВЕСТНОЕ СУДЕЙСТВО

— Вопрос от читателя. Согласитесь ли вы с тем, что за последнее время, условно 5 лет, значительно упал интерес к боксу как к спорту в принципе? Это проблема малого количества звездных имен, смены поколений? Или чего-то еще?

— Прежде всего, я считаю, это результат судейства, абсолютно безобразного, бессовестного. Когда людей, по-моему, вообще не интересует, что там происходит в ринге. Что им сказали — то они и написали. Судят по отмашке. Я это очень хорошо знаю, я был прямым свидетелем такого, разговаривал с людьми, которые дают отмашку, принимают ее. Думаете, эти коррупционеры чудовищные люди? Что вы, в быту такие милые дядьки. С одним из них мы два часа обсуждали красоту австрийских замков. Более бессовестного судьи я просто не знаю. Не сказать, что их топят в деньгах. Просто люди нашли возможность заработать. Нужны молодые, яркие звезды. Они появятся, всегда были. Не было более беспросветного времени в истории тяжелого веса, чем 1985 год, когда появился Тайсон. Всегда кто-то придет и спасет, так что будем ждать.

— Еще, может, промоутеры? Мы помним, Ахмет Онер, промоутерская компания ARENA, бой в Турции, и он заканчивал раунд раньше. Помните, когда он за минуту и тридцать секунд ударил в гонг?

— Онера я хорошо знаю, мало с ним общался, но видел его десятки раз. Онер — это цирк с конями, это нечто, сказка. Я, конечно, помню этот случай, был свидетелем нескольких его истерик. Этот человек вроде Чисоры. Представьте Чисору промоутером — вот это Онер. Всегда, когда приходил и был Онер, думал: «Все, скучно не будет, развлекуха обеспечена». И никогда Онер не подводил, всегда было интересно.







Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО