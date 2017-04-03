Джейсон СОСА: «Я шокирую Ломаченко»

Американский боксер Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО), которому 8 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии WBO в первом легком весе Василием Ломаченко (7-1, 5 КО), заявил, что знает, как победить украинца и готов удивить всех поклонников бокса.

«Мы заканчиваем подготовку, все прошло замечательно, — цитирует Сосу Allboxing. — Я в прекрасной форме, чувствую себя превосходно и готов к бою 8 апреля. Я очень благодарен Василию Ломаченко и его команде за этот бой, но он не является идеальным бойцом, и вы это увидите».

По словам Сосы, он всегда был готов к большим боям и ставит перед собой цель стать лучшим в мире. «Ломаченко — это боец, которого следует уважать, он принес много хорошего в бокс, но я мысленно готов к этому вызову. Раньше я никогда не был фаворитом, но знаю, что победа над Ломаченко изменит всю мою жизнь. Это то, чего я хочу. Я хочу стать лучшим боксером в мире и знаю, что смогу достичь своей цели. Для этого у меня есть все. Я храбрый боксер, но самое главное — это мой ум. Я не хочу принижать Орландо Салидо, который уже выигрывал Ломаченко, так как он хороший боец, но я лучше и моложе. 8 апреля Ломаченко будет шокирован», — отметил Соса.

Поединок Ломаченко – Соса пройдет в Оксон Хилле (штат Мэриленд) в рамках большого вечера бокса, в ходе которого на ринг также выйдут Александр Усик и Александр Гвоздик. Усик будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе в бою с Майклом Хантером. А Гвоздик в 10-раундовом поединке встретиться с кубинцем Юниески Гонсалесом. Все билеты на вечер бокса проданы.