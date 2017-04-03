Виссер поможет Кличко в подготовке к бою с Джошуа

Южноафриканский супертяжеловес Руанс Виссер (9-1, 8 КО) станет еще одним спарринг-партнером украинского боксера, который продолжает подготовку к запланированному на 29 апреля поединку против чемпиона мира IBF Энтони Джошуа.

Об этом сам Виссер, рост которого составляет 207 см., сообщил на своей странице в одной из социальных сетей, разместив фотографию из Гоинга, где пройдет заключительный этап подготовки украинца.

26-летний Виссер – не новичок в тренировочном лагере Кличко. Летом прошлого года он также приглашался командой украинца для подготовки Владимира к бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри, который так и не состоялся. Работает южноафриканец под руководством известного американского специалиста и второго тренера Владимира Кличко Джеймса Али Башира.

Поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.